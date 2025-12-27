Language
    कन्नौज: शक्तिवर्धक पाउडर के सेवन से युवक की मौत, जिम संचालक पर मुकदमा; सेंटर सील

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 09:17 AM (IST)

    कन्नौज के तालग्राम में जिम में शक्तिवर्धक पाउडर के सेवन से एक युवक विकास कुमार की मौत हो गई। हालत बिगड़ने पर उसे कानपुर के नर्सिंग होम में भर्ती कराया ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, कन्नौज। जिम में व्यायाम के दौरान शक्तिवर्धक पाउडर के सेवन से हालत बिगड़ने के बाद उपचार के दौरान युवक की गुरुवार को देर शाम मौत हो गई। डीएम व एसपी के निर्देश पर तालग्राम पुलिस ने आरोपित संचालक भूपेश श्रीवास्तव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जिम सेंटर को सील कर दिया है। इससे पहले आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने का घेराव भी किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ब्रेन हेमरेज की बात सामने आई है।

    पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. एसपी सिंह ने बताया कि शक्तिवर्धक पाउडर में कई बार ड्रग्स व ताकतवर बनाने के लिए स्टेरायड डालते हैं। अधिक डोज लेने से इसका सीधा असर नशों, हृदय, लिवर, किडनी व फेफड़े पर पड़ता है। हालांकि, केमिकल विश्लेषण से और अधिक जानकारी मिल सकती है।

    शक्तिवर्धक पाउडर के सेवन से युवक की मौत का आरोप, जिम सेंटर सील

    तालग्राम देहात निवासी संतोष कुमार ने बताया कि उनका 20 वर्षीय पुत्र विकास कुमार कस्बा स्थित शिवम मैक्स पावर हब जिम सेंटर में नियमित व्यायाम करने जाता था। आरोप लगाया कि जिम संचालक ने शारीरिक मजबूती का झांसा देकर शक्तिवर्धक पाउडर का सेवन कराया। पाउडर का सेवन करने के बाद 15 दिसंबर को बेटे की तबीयत बिगड़ी। उसकी हालत में सुधार नहीं होने पर कानपुर में नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां 11 दिन तक चले इलाज के बाद उसने दम तोड़ दिया। डाक्टर ने गलत दवा व पाउडर के सेवन से लिवर व फेफड़े संक्रमित होने की बात कही है।

    कानपुर के नर्सिंग होम में चल रहा था इलाज, जिम संचालक पर मुकदमा 

    थानाध्यक्ष तालग्राम ध्यानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि युवक को दिए गए शक्तिवर्धक पाउडर को फारेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। करीब एक वर्ष पहले कस्बे के 23 वर्षीय बिट्टू पटेल की मौत भी कथित तौर पर शक्तिवर्धक पाउडर के सेवन से होने की बात पता चली है। एक अन्य युवक की हालत भी पाउडर सेवन के बाद बिगड़ी थी। उसे कानपुर में करीब 20 दिन तक इलाज कराना पड़ा था, तब जान बची थी। वहीं, संचालक भूपेश से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका।