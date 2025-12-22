Language
    कुदरत का करिश्मा! कन्नौज में महिला ने एक साथ चार बेटियों को दिया जन्म

    By Soham Prakash Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 10:05 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक महिला ने एक साथ चार बेटियों को जन्म दिया है। यह खबर क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ है ...और पढ़ें

    तिर्वा के नर्सिंग होम में जुड़वा चार बेटियों काे जन्म देने वाली मां अनीता देवी के गोद में रखे फूल का गुलदस्ता। जागरण 

    संवाद सहयोगी, तिर्वा (कन्नौल)। नर्सिंग होम में महिला ने सामान्य प्रसव के दौरान चार बेटियों को एक साथ जन्म दिया। चारों बेटियां सुरक्षित हैं। इनमें दो बेटियों का वजन करीब एक किग्रा और दो बेटियों का वजन करीब डेढ़ किग्रा है। जच्चा-बच्चा सुरक्षित होने पर पति ने अपनी पत्नी को फूलों के गुच्छ का उपहार दिया है।

    ठठिया कस्बा निवासी 30 वर्षीय अनीता को प्रसव के लिए पति अनुज सिंह ने 20 दिसंबर को बरधइया रोड पर स्थित वैष्णवी नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। वहां पर 21 दिसंबर को सामान्य प्रसव कराया गया। नर्सिंग होम की डायरेक्टर रानी कुशवाहा ने बताया कि शाम 4:40 बजे पर सामान्य प्रसव कराया गया। अनीता ने चार बेटियों को एक साथ जन्म दिया। चारों बेटियों के जन्म में दो से तीन मिनट का अंतर रहा।

     

    दो बेटियों का वजन करीब एक किलोग्राम रहा और दो बेटियों का वजन करीब डेढ़ किलोग्राम से अधिक रहा। इससे चारों बेटियां सुरक्षित हैं और छुट्टी कर घर भेज दिया गया है। सामान्य नवजात शिशु का वजन 2.5 किलोग्राम से 3.8 किलोग्राम होना चाहिए। उन्होंने बताया कि अनीता के पूर्व में तीन बेटियां होने की जानकारी दी गई थी। अब अनीता के सात बेटियां हो गई हैं। हालांकि गर्भावस्था के दौरान अल्ट्रासाउंड में चार भ्रूण की जानकारी रही थी। चार बेटियों को एक साथ जन्म देने के बाद जच्चा-बच्चा की सुरक्षित होने पर पति ने अनीत को फूलों का उपहार दिया। बेटियों के जन्म को लेकर उनके चेहरे पर खुशी थी।