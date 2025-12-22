कुदरत का करिश्मा! कन्नौज में महिला ने एक साथ चार बेटियों को दिया जन्म

संवाद सहयोगी, तिर्वा (कन्नौल)। नर्सिंग होम में महिला ने सामान्य प्रसव के दौरान चार बेटियों को एक साथ जन्म दिया। चारों बेटियां सुरक्षित हैं। इनमें दो बेटियों का वजन करीब एक किग्रा और दो बेटियों का वजन करीब डेढ़ किग्रा है। जच्चा-बच्चा सुरक्षित होने पर पति ने अपनी पत्नी को फूलों के गुच्छ का उपहार दिया है।

ठठिया कस्बा निवासी 30 वर्षीय अनीता को प्रसव के लिए पति अनुज सिंह ने 20 दिसंबर को बरधइया रोड पर स्थित वैष्णवी नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। वहां पर 21 दिसंबर को सामान्य प्रसव कराया गया। नर्सिंग होम की डायरेक्टर रानी कुशवाहा ने बताया कि शाम 4:40 बजे पर सामान्य प्रसव कराया गया। अनीता ने चार बेटियों को एक साथ जन्म दिया। चारों बेटियों के जन्म में दो से तीन मिनट का अंतर रहा।