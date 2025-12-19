उन्नाव में प्रेमिका की हत्या कर कन्नौज में दो प्रेमी दोस्तों ने जलाया था शव, मुठभेड में गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कन्नौज। महिला की हत्या कर उसका शव जलाने वाले उसके दो प्रेमियों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। एक के पैर में लगी है, जबकि दूसरे ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। दोनों ने पूछताछ में बताया कि महिला कानपुर के थाना अनवरगंज के कुलीबाजार बकरमंडी की रहने वाली मुस्कान उर्फ जन्नत थी। दोनों से उसके प्रेम संबंध होने की जानकारी हुई तो उसकी उन्नाव में हत्या कर क्रेटा कार से ग्रीनफील्ड हाईवे किनारे लाकर शव जला दिया था।

बीते बुधवार को सुबह छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में गाजियाबाद कानपुर ग्रीनफील्ड हाईवे के किनारे निगोह गांव के पास महिला का जला शव मिला था। शुक्रवार रात करीब नौ बजे छिबरामऊ कोतवाली प्रभारी विष्णुकांत, एसओजी प्रभारी जयप्रकाश और गुरसहायगंज कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अजय अवस्थी कैरदा रोड पर लक्षीराम नगला के पास वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। क्रेटा कार सवार दो युवक पुलिस को देखकर लौटने लगे। पुलिस के पीछा करने पर दोनों कार से उतरकर फायरिंग करने लगे। जवाबी फायरिंग में उन्नाव के शुक्लागंज के थाना गंगा घाट निवासी एहतेशाम पुत्र सगीर वारसी के दाएं पैर में गोली लग गई। यह देख असलान ने सरेंडर कर दिया। असलान शुक्लागंज के मनोहर पार्क के पास का निवासी है।

ये था पूरा मामला पुलिस की पूछताछ में एहतेशाम ने बताया कि 35 वर्षीय मुस्कान उर्फ जन्नत पुत्री नवाब तलाकशुदा है और उसके दो बच्चे हैं। करीब एक साल से वह शुक्लागंज में किराये के मकान में रहकर नौकरी कर रही थी। छह माह पूर्व उससे प्रेम-प्रसंग शुरू हुआ था। वह मुस्कान से निकाह करना चाहता था, लेकिन दो माह से मुस्कान का उसके दोस्त असलान से प्रेम-प्रसंग शुरू हो गया था। बीती 16 दिसंबर की रात करीब 10 बजे मुस्कान असलान के घर गई थी। पीछा करते हुए वह भी पहुंच गया। दोनों दोस्तों के बीच कहासुनी हुई। एक-दूसरे को दोस्ती का वास्ता देकर दोनों ने मुस्कान की गला दबाकर हत्या कर दी।

रास्ते से पेट्रोल खरीदा इसके बाद एहतेशाम ने बड़े भाई की क्रेटा कार से मुस्कान को एक कंबल में ओढ़ाकर सीट पर सवारी के रूप में बैठा दिया। दोनों कानपुर होते हुए कन्नौज पहुंचे। रास्ते में उन्होंने दो लीटर पेट्रोल लिया। छिबरामऊ में हाईवे किनारे पेट्रोल डालकर शव को जला दिया।

अलीगढ़ में शव जलाने की थी योजना पूछताछ में उन्होंने बताया कि अलीगढ़ जिले में शव जलाने की योजना बनाई थी, लेकिन कोहरे में हादसे की आशंका के कारण बुधवार सुबह चार बजे दोनों ने छिबरामऊ में ही शव जला दिया। असलान ने बताया कि कोहरे छंटते ही कैमरे की जद में आने से बचने के लिए बगैर पैर जलाए लौट गए थे। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि घायल एहतेशाम को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। एहतेशाम पोल्ट्री फार्म का लोडर चलाता है, जबकि असलान इलेक्ट्रीशियन है। उनके पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं।

फूटकर रोये दोस्त, काश आपस में कर लेते समझौता...तो दोनों होते आबाद

पुलिस मुठभेड़ के बाद दोनों दोस्तों को युवती की हत्या कर शव जलाने पर अफसोस हुआ। दोनों एक दूसरे के सामने फूट-फूट कर रोने लगे और पुलिस अधिकारियों के सामने बयां किया अगर उन्हें पता होता, कि दोनों एक ही तलाकशुदा युवती को चाहते हैं, तो आपस में ही समझौता कर किसी एक का निकाह कर देते। इससे दोनों की जिंदगी, तो बर्बाद न होती।



यहां से किया गिरफ्तार शुक्रवार की रात पुलिस ने कैरदा रोड पर लक्षीराम नगला के पास क्रेटा कार सवार उन्नाव के शुक्लागंज के थाना गंगा घाट निवासी 24 वर्षीय एहतेशाम पुत्र सगीर वारसी और उसके मनोहर पार्क के सामने शुक्लागंज थाना गंगा घाट उन्नाव निवासी असलान को गिरफ्तार किया। दोनों का तलाकशुदा मुस्कान उर्फ जन्नत से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। दोनों ने मुस्कान की हत्या को अंजाम दिया था। पुलिस ने जब दोनों को गिरफ्तार किया, तो आमने-सामने खड़े होकर फूट-फूटकर रोने लगे।



मुस्कान दोनों को भ्रमित कर रही थी इस दौरान असलान ने बताया कि उसे नहीं पता था कि मुस्कान का दोस्त एहतेशाम से प्रेम-प्रसंग चलता है। अगर यह मालूम होता, तो हम दोनों दोस्त में आपस में समझौता कर मुस्कान से कोई एक निकाह कर लेता। मुस्कान दोनों को भ्रमित कर निकाह कर लालच देकर सिर्फ और सिर्फ रुपये वसूल करती थी। यही कारण रहा कि दोनों दोस्तों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी।