    सौतेले पिता की करतूत! घायल मासूम बेटी को कचरे में फेंका, दो दिन तक पड़े रहने से जख्म में हुए कीड़े

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 02:13 PM (IST)

    एक हृदयविदारक घटना में, एक सौतेले पिता ने अपनी घायल मासूम बेटी को फेंक दिया, जिसके घावों में कीड़े पड़ गए। बच्ची की गंभीर हालत ने समाज को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है, वहीं लोग आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। यह घटना मानवता पर एक कलंक है।

    जागरण संवाददाता, कन्नौज। हर किसी को विचलित कर देने का मामला सामने आया। पत्नी के घर छोड़कर जाने के बाद सौतेले पिता ने घायल कुपोषित दो वर्षीय मासूम को तालाब किनारे फेंक दिया। कूड़े में पड़े रहने पर मासूम के सिर में गहरे जख्म में कीड़े पड़े और मवाद तक टपकने लगा। महिला स्वास्थ्यकर्मी की सूचना पर चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने मासूम को जिला अस्पताल के पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

     

    मासूम जिला अस्पताल में भर्ती है। बुधवार को मासूम की सौतेली दादी उसे लेने पहुंची थी, लेकिन चिकित्सकों ने देने से इंकार कर दिया। चाइल्ड हेल्पलाइन के कर्मचारी तौसीफ ने बताया कि मासूम को पिता या मां को सुपुर्द करने का प्रावधान है। पिता या मां अभी तक जिला अस्पताल नहीं पहुंचे हैं। इससे हालत में सुधार होने पर बाल कल्याण समिति को मासूम को सौंपा जाएगा।

     

     

    हालत ठीक होने पर बाल कल्याण समिति करेगी देखभाल

    मासूम को तालाब किनारे फेंके जाने की घटना का राज्य महिला आयोग सदस्य पुष्पा पांडेय ने संज्ञान लिया है। उन्होंने मासूम के बेहतर उपचार के निर्देश दिए हैं। इससे अधिकारी अब मासूम के स्वास्थ्य की जानकारी कर निगरानी भी कर रहे हैं।

     

    राज्य महिला आयोग ने लिया संज्ञान

    एसपी विनोद कुमार ने बताया कि बच्चे को मरने के लिए नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह फेंकना अपराध की श्रेणी में आता है। इससे सौतेले पिता के खिलाफ भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत कार्रवाई की जाएगी। सदर कोतवाली को मामले की जांच में लगाया गया है।

     

    पिता पर होगी कार्रवाई

    एसपी विनोद कुमार ने बताया कि बच्चे को मरने के लिए नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह फेंकना अपराध की श्रेणी में आता है। इससे सौतेले पिता के खिलाफ भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत कार्रवाई की जाएगी। सदर कोतवाली को मामले की जांच में लगाया गया है।