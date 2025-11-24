Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SIR Updates: कन्नौज में एसआईआर अभियान में बड़ी लापरवाही, 54 बीएलओ पर गिर सकती है गाज

    By Rahul Kumar Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 03:47 PM (IST)

    कन्नौज में एसआईआर अभियान में भारी लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते 54 बीएलओ पर कार्रवाई हो सकती है। कई बीएलओ द्वारा आनलाइन गणना प्रपत्र गलत भर दिए गए। साथ ही कई बीएलओ ने कार्यों की लापरवाही बरती।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता,कन्नौज। एसआइआर में आनाकानी करने वाले 54 बीएलओ को चेतावनी पत्र जारी किए गए है। सभी बीएलओ को गुणवत्तापूर्ण तरीके से गणना प्रपत्र भरने के निर्देश दिए। लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।


    जिले की तीनों विधानसभा में 12,89,220 मतदाताओं का एसआइआर किया जाना है। इसके लिए 1522 बीएलओ लगे हैं। बीएलओ के कार्यों के प्रभावी निरीक्षण के लिए 153 सुपरवाइजर, तीन ईआरओ और 15 एईआरओ लगाए गए हैं। यह प्रतिदिन बीएलओ के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। कई बीएलओ द्वारा आनलाइन गणना प्रपत्र गलत भर दिए गए। साथ ही कई बीएलओ ने कार्यों की लापरवाही बरती।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लापरवाही मिलने पर जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी-उपजिला निर्वाचन देवेंद्र सिंह ने विधानसभा क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों को बीएलओ के खिलाफ चेतावनी पत्र जारी करने के निर्देश दिए। इस पर अधिकारियों द्वारा तिर्वा 15, सदर 18 और छिबरामऊ में 21 बीएलओ को चेतावनी पत्र जारी किया है। साथ ही उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के तहत जागरूकता के कार्यक्रम चलाएं जा रहे है, ताकि गणना प्रपत्र को सही जानकारी सहित भरकर समय पर जमा करें।