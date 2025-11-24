SIR Updates: कन्नौज में एसआईआर अभियान में बड़ी लापरवाही, 54 बीएलओ पर गिर सकती है गाज

जागरण संवाददाता,कन्नौज। एसआइआर में आनाकानी करने वाले 54 बीएलओ को चेतावनी पत्र जारी किए गए है। सभी बीएलओ को गुणवत्तापूर्ण तरीके से गणना प्रपत्र भरने के निर्देश दिए। लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।



जिले की तीनों विधानसभा में 12,89,220 मतदाताओं का एसआइआर किया जाना है। इसके लिए 1522 बीएलओ लगे हैं। बीएलओ के कार्यों के प्रभावी निरीक्षण के लिए 153 सुपरवाइजर, तीन ईआरओ और 15 एईआरओ लगाए गए हैं। यह प्रतिदिन बीएलओ के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। कई बीएलओ द्वारा आनलाइन गणना प्रपत्र गलत भर दिए गए। साथ ही कई बीएलओ ने कार्यों की लापरवाही बरती।