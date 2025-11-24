SIR Update: मोबाइल नंबर वोटर आईडी से लिंक है तो घर बैठे भरें आनलाइन फार्म, जानें पूरी प्रक्रिया

संवाद सूत्र जागरण, गुगरापुर (कन्नौज)। SIR Update: विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को प्रपत्र उपलब्ध कराने के साथ जमा कर रहे हैं। वहीं, निर्वाचन आयोग ने इसे और आसान बनाते हुए एसआइआर फार्म को आनलाइन भरने की सुविधा भी शुरू कर दी है। यदि मतदाता का मोबाइल नंबर वोटर आईडी कार्ड से लिंक है, तो वह अपने मोबाइल से ही फार्म भरकर जमा कर सकता है।



आनलाइन एसआइआर फार्म (वोटर डाट ईसीआई डाट जीओवी डाट इन) पर उपलब्ध है। सबसे पहले मतदाता को अपना ईपिक नंबर भरना होगा। यदि मतदाता पहले से पंजीकृत है, तो जानकारी स्वतः प्रदर्शित हो जाएगी। नए मतदाताओं या पहले पंजीकृत न होने वालों के लिए नया फार्म भरने का विकल्प भी मिलता है। आनलाइन प्रक्रिया में नाम, आयु, लिंग और पता भरकर पुष्टि करनी होती है। आवश्यकता पड़ने पर जानकारी में संशोधन भी किया जा सकता है। अंत में पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो अपलोड कर फॉर्म को सबमिट करना होता है।





उप जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि यदि किसी मतदाता द्वारा गणना प्रपत्र को आनलाइन माध्यम से भर कर दस्तावेज सहित अपलोड किया गया है, तो बीएलओ द्वारा मतदाता के घर भ्रमण कर सत्यापन किया जाएगा। आनलाइन फार्म भरते ही मिलेगी साक्ष्य रसीद आनलाइन एसआइआर फार्म सबमिट होने के बाद मतदाता को साक्ष्य रसीद और रेफरेंस नंबर प्रदान किया जाएगा। इसकी मदद से आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को कभी भी मोबाइल पर ट्रैक कर सकता है। एसआइआर प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर पात्र नागरिक का मताधिकार सुरक्षित रहे और मतदाता सूची पूरी तरह से अद्यतन हो।