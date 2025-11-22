Language
    लापरवाही की हद! 50 बार हुआ बस का चालान, नशे में रहता कानपुर का चालक

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 04:38 PM (IST)

    कन्नौज में अनुबंधित बसों के चालकों की लापरवाही सामने आई है। एक बस चालक, जिसका पहले भी 50 बार चालान हो चुका था, शराब के नशे में पाया गया। यातायात पुलिस ने बस को सीज कर दिया और चालक पर जुर्माना लगाया। चालक का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए रद्द कर दिया गया है।

    जागरण संवाददाता, कन्नौज। कन्नौज में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यह देख खुद पुलिस वालों के होश उड़ गए। अनुबंधित बसें यात्रियों की जान जोखिम में डालकर दौड़ रही है। हद और हैरानी की बात है कि इन बसों के चालक शराब के नशे में फर्राटा भरते हैं। एक ऐसी ही बस को सीज किया गया।

    गुरुवार को पुलिस अधिकारियों के सामने चौकाने वाला मामला सामने आया। 50 बार चालान की गई बस का चालक शराब के नशे में धुत मिला। कानपुर नगर के गुरुदेव निवासी उदय चौहान की बस उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग से अनुबंधित है। मौजूदा समय कानपुर से कन्नौज तक बस को गुरुदेव निवासी चालक साहिल चलाता है। गुरुवार को यातायात दारोगा आफाक खान बस स्टेशन पर चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान बस चला रहा चालक साहिल शराब के नशे में मिला। दारोगा ने बस की हिस्ट्री चेक की, तो पहले से पेडिंग में 50 चालान मिले। इस पर दारोगा ने बस को सीज कर दिया।

    10 हजार का लगाया जुर्माना

    शराब के नशे में बस चलाने पर दारोगा ने बस पर 10 हजार का जुर्माना लगाकर सीज कर दिया। बस को पुलिस लाइन में खड़ा करा दिया है। परिवहन विभाग के अधिकारियों को इस लापरवाही की जानकारी भी दी है।

    तीन माह के लिए लाइसेंस निरस्त

    बस के अधिकांश चालान नो पार्किंग में खड़ा कर सवारियों के बैठाने पर किए गए हैं। इसके अलावा शराब के नशे में भी वाहन चलाने पर चालान किए गए है। दारोगा ने चालक साहिल का तीन माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया है।