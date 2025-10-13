कन्नौज में वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों का सत्यापन, नहीं कराया तो पेंशन बंद!

जागरण संवाददाता,कन्नौज। वृद्धावस्था पेंशन में धांधली को रोकने के लिए सरकार ने सत्यापन के आदेश दिए हैं। इससे उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं या उनकी मृत्यु के बाद भी पेंशन जारी हो रही है। इसके लिए सरकार ने पेंशनधारकों की सूची जारी की है।

वृद्धावस्था पेंशन के करीब 76040 लाभार्थियों का सत्यापन कराया जाएगा। इस काम को हर हाल में 31 अक्टूबर तक पूरा किया जाना है। इसको लेकर शासन स्तर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि सत्यापन की क्रास चेकिंग विभागीय अधिकारियों को करनी होगी। इसमें पारदर्शिता बनी रहे।



जिले में वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की संख्या करीब 76040 है। योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु वाले पात्रों को एक हजार रुपये की पेंशन डीबीटी के माध्यम से दी जाती है। शासन ने ऐसे सभी लाभार्थियों का सत्यापन कराए जाने का आदेश दिया है। शासन से जारी आदेश के बाद तहसील स्तर पर लेखपाल को और ब्लाक स्तर पर सचिव को सत्यापन कराए जाने का जिम्मा सौंपा गया है।