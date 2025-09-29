Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विकसित उत्तर प्रदेश समर्थ अभियान में गिरी कन्नौज की रैंक, डीएम ने जताई नाराजगी

    By Rahul Kumar Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 04:17 PM (IST)

    कन्नौज के जिलाधिकारी ने विकसित उत्तर प्रदेश समर्थ अभियान में सुझाव पोर्टल पर कम फीडबैक मिलने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए और सीडीओ को समीक्षा करने को कहा। अधिकारियों की उदासीनता के कारण जिले को 63वीं रैंक मिली है जिसे सुधारने का दबाव है। स्वास्थ्य-शिक्षा विभाग समेत अन्य को सुझाव बढ़ाने के लिए कहा गया है। पहले जिले की रैंक 73 थी।

    prefferd source google
    Hero Image
    विकसित उत्तर प्रदेश समर्थ अभियान में गिरी जिले की रैंक। जागरण

    जागरण संवाददाता,कन्नौज । विकसित उत्तर प्रदेश समर्थ अभियान में सुझाव पोर्टल पर फीडबैक कम मिले। इसकी वजह से जिले को 63 वीं रैंक मिली। सुझाव कम मिलने पर जिलाधिकारी आशुतोष माेहन अग्निहोत्री ने अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताई। साथ ही प्रगति बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। सीडीओ को इसकी समीक्षा अपने स्तर से करने को कहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्य विकास अधिकारी राम कृपाल चौधरी ने 20 सितंबर को 21 अधिकारियों को पत्र भेजकर प्रगति बढ़ाए जाने के निर्देश दिए थे। विकसित उत्तर प्रदेश अभियान के तहत पोर्टल पर सुझाव दिलाए जाने को कहा था।

    इसके बाद भी अधिकारियों ने इस कार्य में रुचि नहीं ली। इसकी वजह से जिले को प्रदेश में 63 वीं रैंक मिली। जिलाधिकारी ने रैंक सुधारने को कहा है। 50 हजार लक्ष्य के सापेक्ष पोर्टल पर 9001 सुझाव आए हैं। प्रमुख विभाग स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, सभी बीडीओ, सभी ईओ निकाय समेत अन्य अधिकारियों को तय समय के अंदर प्रगति के लिए सुझाव बढ़ाए जाने को कहा है।

    यह रह चुकी स्थिति

    एक अधिकारी ने बताया कि शुरूआत में सुझाव देने में जिले को प्रदेश में 73 वीं रैंक मिली थी। इसके बाद 32-33 फिर 34 और अब 63 रैंक मिली है।