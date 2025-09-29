विकसित उत्तर प्रदेश समर्थ अभियान में गिरी कन्नौज की रैंक, डीएम ने जताई नाराजगी

जागरण संवाददाता,कन्नौज । विकसित उत्तर प्रदेश समर्थ अभियान में सुझाव पोर्टल पर फीडबैक कम मिले। इसकी वजह से जिले को 63 वीं रैंक मिली। सुझाव कम मिलने पर जिलाधिकारी आशुतोष माेहन अग्निहोत्री ने अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताई। साथ ही प्रगति बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। सीडीओ को इसकी समीक्षा अपने स्तर से करने को कहा है।

मुख्य विकास अधिकारी राम कृपाल चौधरी ने 20 सितंबर को 21 अधिकारियों को पत्र भेजकर प्रगति बढ़ाए जाने के निर्देश दिए थे। विकसित उत्तर प्रदेश अभियान के तहत पोर्टल पर सुझाव दिलाए जाने को कहा था।

इसके बाद भी अधिकारियों ने इस कार्य में रुचि नहीं ली। इसकी वजह से जिले को प्रदेश में 63 वीं रैंक मिली। जिलाधिकारी ने रैंक सुधारने को कहा है। 50 हजार लक्ष्य के सापेक्ष पोर्टल पर 9001 सुझाव आए हैं। प्रमुख विभाग स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, सभी बीडीओ, सभी ईओ निकाय समेत अन्य अधिकारियों को तय समय के अंदर प्रगति के लिए सुझाव बढ़ाए जाने को कहा है।