    मतदाता सूची से कट गया है नाम? 6 जनवरी से पहले कर लें ये छोटा सा काम, SDM ने बताया तरीका

    By Rahul Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 10:28 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, कन्नौज। एसडीएम ने मतदाता सूची प्रकाशन को लेकर तहसील सभागार में सुपरवाइजरों के साथ बैठक की। नया वोट बनवाने को मतदाताओं को आनलाइन आवेदन करने के लिए जागरूक करने को कहा।

    शनिवार को आयोजित बैठक में एसडीएम ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि छह जनवरी को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाना है। एएसडी की हिंदी सूची भी प्राप्त हो गई है। इसे डाउनलोड कराया गया है।

    रविवार को सूची को बूथ पर चस्पा कराया जाएगा। बीएलओ बूथ पर मौजूद रहेंगे। सूची देखकर मतदाता नाम न होने पर फार्म छह भर सकते हैं। नाम में गड़बड़ी होने पर भी इसमें सुधार करवा सकते हैं।

    लोग बूथ पर जाकर सूची में अपना नाम अवश्य देख लें। तहसील स्थित बीआरसी के अलावा बीएलओ के पास व जिला निर्वाचन कार्यालय पर फार्म छह उपलब्ध है। नया नाम जुड़वाने के लिए इसे भरें। नया वोट बनवाने के लिए आनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।