दूध के साथ हलवा और पोहा... कन्नौज के 1576 स्कूलों में बच्चों को मिलेगा पौष्टिक नाश्ता

जागरण संवाददाता, कन्नौज। जनपद के 1,576 विद्यालयों में बच्चों को अब मिड-डे मिल के साथ सुबह का नाश्ता भी मिलेगा। केंद्र सरकार की तरफ से मिले इस संकेत पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने योजना को लेकर काम शुरू कर दिया है। फिलहाल नाश्ते की योजना गुजरात और कर्नाटक में चल रही है।

जनपद में 1006 प्राथमिक विद्यालय, 259 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 194 कंपोजिट विद्यालय, 39 अशासकीय सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय, 13 सहायता प्राप्त मदरसे, 04 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय विद्यालय, 01 अनुदानित संस्कृत विद्यालय तथा 60 इंटर कालेज इस प्रकार कुल 1576 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का संचालन किया जा रहा है।

इनमें अध्ययनरत बच्चे नाश्ते की योजना से लाभान्वित होंगे। इनमें अकेले परिषदीय विद्यालयों में 1.20 लाख बच्चे हैं। बच्चों को प्रार्थना के बाद दूध के साथ हलुआ, पोहा समेत अन्य पौष्टिक नाश्ता मिलेगा।

इससे नौनिहाल तन और मन से निपुण बनेंगे। जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि मिड-डे-मील योजना पहले से संचालित है। अब सुबह नाश्ता मिलने से नौनिहाल स्वस्थ रहेंगे।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि जनपद के सभी विद्यालयों में पीएम पोषण (मध्याह्न भोजन) योजना को पूर्ण पारदर्शिता, गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था तथा उच्च मानकों के साथ संचालित किया जा रहा है।

बच्चों को स्वच्छ, पौष्टिक एवं संतुलित भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिदिन की व्यवस्था पर लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बच्चों के स्वास्थ्य एवं विकास में कोई कमी न रहे।

प्राथमिक स्तर में 6.78 रुपये एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 10.17 रुपये की दर से धनराशि संबंधित विद्यालयों के मध्याह्न भोजन निधि खातों में दी जा रही है।

हर सोमवार को खिलाए जाते फल

जनपद के सभी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए अतिरिक्त पोषक तत्व उपलब्ध कराए जाने के लिए निर्धारित साप्ताहिक मेन्यू में अतिरिक्त सप्ताह में प्रत्येक सोमवार को ‘मार्निग स्नैक्स’ के रूप में ताजा एवं मौसमी फल यथा-अमरूद, केला, सेब, संतरा, नाशपाती, चीकू, आडू, शरीफा आदि वितरित कराया जा रहा है।