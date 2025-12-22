Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कन्नौज में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, आज होगा BLO का प्रशिक्षण

    By Soham Prakash Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 01:11 PM (IST)

    कन्नौज में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी तेज़ी हो गई हैं। आज BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण में सुबह दस से 11 बजे ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्म तस्वीर

    संवाद सहयोगी, जागरण कन्नौज। त्रिस्तरीय पंचायत समान्य निर्वाचन-2026 की सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। पंचायतों की नामावली के वृहद पुनरीक्षण कार्य को लेकर बीएलओ व सुपरवाइजरों को एक दिवसीय प्रशिक्षण आज खंड विकास कार्यालय के सभागार में दिया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2026 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों की नामावली का वृहद पुनरीक्षण कार्य के लिए राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के निर्देश पर बीएलओ व सुपरवाइजरों का एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन खंड विकास कार्यालय के सभागार में सोमवार को होगा।

    प्रशिक्षण में सुबह दस से 11 बजे तक मतदान केंद्र एक से 81 तक के बीएलओ व सुपरवाइजर, दोपहर 12 से एक बजे तक मतदान केंद्र 82 से 163 तक के बीएलओ व सुपरवाइजर मौजूद रहेंगे।

    एसडीएम ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी के पर्यवेक्षण में यह प्रशिक्षण बीडीओ दीपांकर आर्य की ओर से दिया जाएगा। प्रशिक्षण में बीएलओ को पंचायत चुनाव व मतदाता सूची संबंधित किट का वितरण किया जाएगा।

    जिसमें मतदाता सूची के प्रकाशन को देखा जा सकेगा। मतदाता का नाम न होने पर दावा व आपत्ति ली जाएंगी। बीडीओ दीपांकर आर्य ने बताया कि सोमवार को होने वाले इस एक दिवसीय प्रशिक्षण के लिए बीएलओ और सुपरवाइजरों को सूचना दे दी गई है।

    यह भी पढ़ें- सर्दियों में नसों में सिकुड़न से बढ़ रहा BP, गोंडा में हार्ट अटैक से दो दिनों में 3 की मौत; ऐसें करें बचाव