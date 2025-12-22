कन्नौज में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, आज होगा BLO का प्रशिक्षण
कन्नौज में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी तेज़ी हो गई हैं। आज BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण में सुबह दस से 11 बजे ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण कन्नौज। त्रिस्तरीय पंचायत समान्य निर्वाचन-2026 की सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। पंचायतों की नामावली के वृहद पुनरीक्षण कार्य को लेकर बीएलओ व सुपरवाइजरों को एक दिवसीय प्रशिक्षण आज खंड विकास कार्यालय के सभागार में दिया जाएगा।
त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2026 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों की नामावली का वृहद पुनरीक्षण कार्य के लिए राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के निर्देश पर बीएलओ व सुपरवाइजरों का एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन खंड विकास कार्यालय के सभागार में सोमवार को होगा।
प्रशिक्षण में सुबह दस से 11 बजे तक मतदान केंद्र एक से 81 तक के बीएलओ व सुपरवाइजर, दोपहर 12 से एक बजे तक मतदान केंद्र 82 से 163 तक के बीएलओ व सुपरवाइजर मौजूद रहेंगे।
एसडीएम ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी के पर्यवेक्षण में यह प्रशिक्षण बीडीओ दीपांकर आर्य की ओर से दिया जाएगा। प्रशिक्षण में बीएलओ को पंचायत चुनाव व मतदाता सूची संबंधित किट का वितरण किया जाएगा।
जिसमें मतदाता सूची के प्रकाशन को देखा जा सकेगा। मतदाता का नाम न होने पर दावा व आपत्ति ली जाएंगी। बीडीओ दीपांकर आर्य ने बताया कि सोमवार को होने वाले इस एक दिवसीय प्रशिक्षण के लिए बीएलओ और सुपरवाइजरों को सूचना दे दी गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।