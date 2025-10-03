Heart Attack: खुशहाली में मातम का शोर, जब नाती के मुंडन में नाचते समय दिल के दौरा से नानी ने दम तोड़ा

कन्नौज में एक मुंडन संस्कार के दौरान उस समय मातम छा गया जब नाचते समय दुल्हन की नानी को दिल का दौरा पड़ा। उन्नाव से आई 60 वर्षीय खुशी देवी अपने पोते के मुंडन में नाच रही थीं कि अचानक गिर पड़ीं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया जिससे उत्सव का माहौल दुख में बदल गया।

जागरण संवाददाता, कन्नौज। नाती के मुंडन संस्कार में महिलाओं के साथ नाचते समय नानी को दिल का दौरा पड़ गया। इससे वह बेहोश होकर फर्श पर गिर गईं। बेटी और दामाद तत्काल उन्हें लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इससे मुंडन संस्कार में खुशियों के जगह सन्नाटा छा गया।

नगर के हाजीपुर हाजी शरीफ निवासी सीमा देवी पत्नी ओमकार के एक वर्षीय इकलौते बेटे कुलदीप का शुक्रवार को गौरी शंकर मंदिर में मुंडन चल रहा था। कार्यक्रम में कुलदीप की उन्नाव के सफीपुर थाना के फत्तेपुर बांगर खुलवा निवासी 60 वर्षीय नानी खुशी पत्नी गेंदे भी परिवार के सदस्यों के साथ आई थीं।