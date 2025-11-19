Kannauj News: गलत दवा खाने से बच्ची की मौत, मेडिकल स्टोर बंद कर भागा संचालक

जागरण संवाददाता, कन्नौज। बालिका को बुखार आने पर मां ने मेडिकल स्टोर से दवा खरीद कर उसे खिला दी। थोड़ी देरी बाद बेटी की हालत बिगड़ गई और उसने दम तोड़ दिया। यह देखकर मेडिकल स्टोर संचालक दुकान बंद कर भाग निकला।

परिजनों ने हंगामा करते हुए मेडिकल स्टोर संचालक पर गलत दवा देने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है।

सदर कोतवाली के गांव करनपुर निवासी सोनू कुशवाहा की पांच वर्षीय बेटी राधिका को मंगलवार की शाम बुखार आ गया था।इससे सोनू की पत्नी सोनी देवी ने घर के सामने संचालित मेडिकल स्टोर संचालक से बुखार की दवा खरीदकर बेटी को खिलाई थी।

दवा खाते ही शाम करीब सात बजे राधिका की हालत बिगड़ गई और उसने दम तोड़ दिया। राधिका की मौत की जानकारी मिलते ही मेडिकल स्टोर संचालक शटर बंद कर भाग निकला। दूसरे दिन बुधवार सुबह सोनू और परिवार के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया।