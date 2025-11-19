Language
    Kannauj News: गलत दवा खाने से बच्ची की मौत, मेडिकल स्टोर बंद कर भागा संचालक

    By Amit Kuswaha Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 04:11 PM (IST)

    कन्नौज में गलत दवा खाने से एक बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद मेडिकल स्टोर का संचालक दुकान बंद करके भाग गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार संचालक की तलाश में जुटी है। इस घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल है।

    मृत बच्ची राधिका

    जागरण संवाददाता, कन्नौज। बालिका को बुखार आने पर मां ने मेडिकल स्टोर से दवा खरीद कर उसे खिला दी। थोड़ी देरी बाद बेटी की हालत बिगड़ गई और उसने दम तोड़ दिया। यह देखकर मेडिकल स्टोर संचालक दुकान बंद कर भाग निकला।

    परिजनों ने हंगामा करते हुए मेडिकल स्टोर संचालक पर गलत दवा देने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है।
    सदर कोतवाली के गांव करनपुर निवासी सोनू कुशवाहा की पांच वर्षीय बेटी राधिका को मंगलवार की शाम बुखार आ गया था।इससे सोनू की पत्नी सोनी देवी ने घर के सामने संचालित मेडिकल स्टोर संचालक से बुखार की दवा खरीदकर बेटी को खिलाई थी।

    दवा खाते ही शाम करीब सात बजे राधिका की हालत बिगड़ गई और उसने दम तोड़ दिया। राधिका की मौत की जानकारी मिलते ही मेडिकल स्टोर संचालक शटर बंद कर भाग निकला। दूसरे दिन बुधवार सुबह सोनू और परिवार के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया।

    पुलिस के पहुंचने पर परिजनों ने मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली प्रभारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बालिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं खाद्य एवं औषधि सुरक्षा निरीक्षक परमेश कुमार ने बताया कि मौके पर टीम पहुंच कर छानबीन करेगी।

