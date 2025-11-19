Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कन्नौज में हादसा: एक्सप्रेसवे पर एक्सल टूटने से पलटी स्लीपर बस, 45 यात्री जख्मी

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 01:23 PM (IST)

    कन्नौज में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तड़के एक स्लीपर बस का एक्सल टूटने से वह पलट गई। इस दुर्घटना में 45 यात्री घायल हो गए। घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों की टीम ने तुरंत उनका इलाज शुरू किया। मामूली रूप से घायल यात्रियों की हालत में सुधार है, जबकि गंभीर रूप से घायलों का इलाज जारी है। प्रशासन ने यात्रियों के लिए मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कन्नौज बुधवार तड़के चार बजे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से गोंडा जा रही स्लीपर बस का एक्सल टूट गया। इससे बस डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। बस में सवार 55 यात्रियों में से 45 जख्मी हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घायलों को यूपीडाकर्मियों के साथ पुलिस ने राजकीय मेडिकल कालेज में भर्ती कराया। इमरजेंसी में घायलों को लेकर मेडिकल कालेज के प्राचार्य डा. सीपी पाल व सीएमएसडा. दिलीप सिंह 38 डाक्टर की टीम के साथ पहुंचे। 38 घायलों की हालत सुधार हो गया। सात यात्रियों को गंभीर चोटें आई।

     प्राचार्य ने बताया कि 38 यात्रियों को मामूली चोट है और सात को गंभीर चोटें है। उनका इलाज चल रहा है। प्रशासन की तरफ से लखनऊ तक रोडवेज बस में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की गई है।