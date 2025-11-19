कन्नौज में हादसा: एक्सप्रेसवे पर एक्सल टूटने से पलटी स्लीपर बस, 45 यात्री जख्मी

कन्नौज में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तड़के एक स्लीपर बस का एक्सल टूटने से वह पलट गई। इस दुर्घटना में 45 यात्री घायल हो गए। घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों की टीम ने तुरंत उनका इलाज शुरू किया। मामूली रूप से घायल यात्रियों की हालत में सुधार है, जबकि गंभीर रूप से घायलों का इलाज जारी है। प्रशासन ने यात्रियों के लिए मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की है।