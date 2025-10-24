भीड़ ने पार की हैवानियत की हद, मोबाइल चोरी के आरोप में पेड़ से बांध तीन घंटे तक बेरहमी से पीटा



नगला सबसुख निवासी प्लंबर विकास कुमार पुत्र राजवीर ने बताया कि 23 अक्टूबर की दोपहर साढ़े 12 बजे उनके गांव का ही ओमी उर्फ राघव उनके घर पर आया और घर पर चलकर पाइप की फिटिंग करने के लिए कहने लगा। उन्होंने घर जाकर पाइप नापकर बता दिया। थोड़ी देर बाद ओमी उर्फ राघव फिर से आया और उनके घर से मोबाइल फोन चुराकर लाने का आरोप लगाने लगा। जब उन्होंने मोबाइल फोन चोरी करने के आरोप से इंकार किया, तो ओमी उर्फ राघव, पारस, दीपक उर्फ राहुल व संदीप ने उनको खेत में ले जाकर जामुन के पेड़ से बांध दिया और तीन घंटे तक डंडों से पिटाई की। तभी गांव में रिश्तेदारी में आए युवक ने मामले का वीडियो बना लिया। घटना दोपहर बाद करीब ढाई बजे की है।



शोरगुल सुनकर ग्रामीणों के अलावा उनके पिता राजवीर, चाचा अतुल, रितिक व हरिओम ने आकर उनको बचाया तो आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। सूचना पाकर प्रेमपुर चौकी इंचार्ज नीरज कुमार शर्मा मौके पर पहुंचे। युवक ने मारपीट का वीडियो पुलिस को दे दिया। पुलिस ओमी उर्फ राघव व दीपक उर्फ राहुल को गिरफ्तार कर कोतवाली ले आई, जहां उनका शांतिभंग की आशंका में चालान कर दिया गया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर तीन सगे भाई ओमी उर्फ राघव, पारस, दीपक उर्फ राहुल पुत्रगण सुभाष चंद्र व संदीप पुत्र रावेंद्र निवासीगण नगला सबसुख के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है। प्रभारी निरीक्षक विष्णुकांत तिवारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है, जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।