    ईंट से चेहरा कूचकर कंक्रीट मिक्सर मशीन चालक की निर्मम हत्या, मशीन मालिक के घर पहुंचा खोजी कुत्ता

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 02:20 PM (IST)

    कन्नौज में एक कंक्रीट मिक्सर मशीन के चालक की ईंट से चेहरा कूचकर निर्मम हत्या कर दी गई। खोजी कुत्ता घटनास्थल से सूंघते हुए मशीन मालिक के घर तक पहुंचा। ...और पढ़ें

    मृतक श्याम सुंदर, फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता कन्नौज। लेंटर डालने गए कंक्रीट मिक्सर मशीन चालक का चेहरा ईंट से कूंचकर हत्या कर दी गई। सुबह इकलौते बेटे का शव मिलने सनसनी फैल गई। पिता ने मिक्सर मशीन मालिक पर हत्या का आरोप लगाया है।

    सौरिख थाने की नादेमऊ चौकी क्षेत्र के गांव कांकरकुई के रहने वाले श्याम सुंदर (26) पुत्र शिवपाल करीबी दोस्त की मिक्सर मशीन चलाता है। गुरुवार की रात करीब नौ बजे वह घर में लेंडर डालने की बातकर निकला था। इसके बाद रात को लौटकर घर नहीं पहुंचा।

    शुक्रवार सुबह करीब 10 ग्रामीणों ने गांव के बाहर उसका खून से लथपथ शव देखा। पूछताछ के दौरान मृतक के पिता शिवपाल ने बताया कि श्याम सुंदर मधपुरी गांव के रहने वाले उदयवीर की कंक्रीट मिक्सर मशीन चलाता है।

    बीती रात 9 बजे वह लेंटर डलवाने के लिए घर से निकला था। उसके बाद वह वापस घर नहीं लौटा और न ही स्वजन संपर्क हो सका। सुबह मधपुरी गांव के रहने वाले युवक पंकज ने फोन पर हत्या की सूचना दी।

    जब घटनास्थल पर जाकर देखा तो श्यामसुंदर की मौत हो चुकी थी। सिर से काफी खून निकल चुका था और पास में ही खून से सनी ईंट पड़ी मिली। परिजनों ने मिक्सर मशीन मालिक पर ही हत्या के आरोप लगाते हुए सौरिख थाना पुलिस को तहरीर दी है।

    खोजी कुत्ता सूंघते हुए पहुंचा मिक्सर मशीन मालिक के घर

    घटना की जांच के लिए मौके पर बुलाई गई डॉग स्क्वायड की टीम ने कुछ ही देर में पड़ताल शुरू कर दी। ग्रामीणों ने बताया कि टीम के साथ मौजूद डॉग घटनास्थल को सूंघने के बाद मिक्सर मशीन मालिक के घर की तरफ पहुंचा। जिसके आधार पर पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी।

    ग्रामीणों की मानें तो श्याम सुंदर के पांच बच्चे हैं। जिनमें चार बेटियां और एक बेटा है। श्याम सुंदर अपनी चार बहनों के बीच अकेला भाई था। हालांकि इन पांचों में से अब तक किसी की शादी नहीं हुई। श्यामसुंदर की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।