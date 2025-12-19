ईंट से चेहरा कूचकर कंक्रीट मिक्सर मशीन चालक की निर्मम हत्या, मशीन मालिक के घर पहुंचा खोजी कुत्ता

जागरण संवाददाता कन्नौज। लेंटर डालने गए कंक्रीट मिक्सर मशीन चालक का चेहरा ईंट से कूंचकर हत्या कर दी गई। सुबह इकलौते बेटे का शव मिलने सनसनी फैल गई। पिता ने मिक्सर मशीन मालिक पर हत्या का आरोप लगाया है। सौरिख थाने की नादेमऊ चौकी क्षेत्र के गांव कांकरकुई के रहने वाले श्याम सुंदर (26) पुत्र शिवपाल करीबी दोस्त की मिक्सर मशीन चलाता है। गुरुवार की रात करीब नौ बजे वह घर में लेंडर डालने की बातकर निकला था। इसके बाद रात को लौटकर घर नहीं पहुंचा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शुक्रवार सुबह करीब 10 ग्रामीणों ने गांव के बाहर उसका खून से लथपथ शव देखा। पूछताछ के दौरान मृतक के पिता शिवपाल ने बताया कि श्याम सुंदर मधपुरी गांव के रहने वाले उदयवीर की कंक्रीट मिक्सर मशीन चलाता है। बीती रात 9 बजे वह लेंटर डलवाने के लिए घर से निकला था। उसके बाद वह वापस घर नहीं लौटा और न ही स्वजन संपर्क हो सका। सुबह मधपुरी गांव के रहने वाले युवक पंकज ने फोन पर हत्या की सूचना दी।

जब घटनास्थल पर जाकर देखा तो श्यामसुंदर की मौत हो चुकी थी। सिर से काफी खून निकल चुका था और पास में ही खून से सनी ईंट पड़ी मिली। परिजनों ने मिक्सर मशीन मालिक पर ही हत्या के आरोप लगाते हुए सौरिख थाना पुलिस को तहरीर दी है।