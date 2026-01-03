Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कन्नौज मेडिकल कॉलेज में फेस आईडी से लगानी होगी हाजिरी, न करने पर स्टाफ नर्सों का कटेगा वेतन

    By Rahul Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 08:45 PM (IST)

    कन्नौज के राजकीय मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्सों की उपस्थिति अब फेस आईडी के माध्यम से दर्ज की जाएगी। नेशनल मेडिकल कमीशन के निर्देशों के बाद कॉलेज प्रशास ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, कन्नौज। राजकीय मेडिकल कालेज में चिकित्सा शिक्षकों के बाद अब स्टाफ नर्सों की उपस्थिति फेस आइडी से लगेगी। फेस आइडी से उपस्थिति न लगाने पर वेतन नहीं मिलेगा। नेशनल मेडिकल कमीशन के निर्देश पर कालेज प्रशासन ने अमल शुरू कर दिया है।

    राजकीय मेडिकल कालेज में स्टाफ नर्सों के 358 पद सृजित हैं। इसमें से 124 स्टाफ नर्सों की तैनाती है और 234 पद खाली हैं। 124 स्टाफ नर्सों से मरीजों की देखरेख और विभागीय कार्य कराया जा रहा। हालांकि पैरामेडिकल और नर्सिंग कालेज के छात्र-छात्राएं भी काम करते हैं।

    इससे मरीजों की सेवा में कोई परेशानी नहीं होती है। राजकीय मेडिकल कालेज में सबसे पहले चिकित्सा शिक्षकों की उपस्थिति को फेस आइडी से लगाना शुरू किया गया था और अब स्टाफ नर्सों के लिए भी आदेश जारी कर दिया गया है।

    नेशनल मेडिकल कमीशन के निर्देश पर कालेज प्रशासन ने सभी स्टाफ नर्सों का डाटा नेशनल मेडिकल कमीशन की साइट पर फीड किया और नर्सों के मोबाइल पर उपस्थिति लगाने के लिए एप इंस्टाल कराया गया। फेस आइडी से उपस्थिति का कुछ नर्सों ने विराेध किया, लेकिन जनवरी का वेतन फेस आइडी से लगी उपस्थिति के आधार पर ही देने के निर्देश मिलने पर नर्सों ने काम शुरू कर दिया है।

    इन और आउट करनी होगी उपस्थिति

    सीएमएस कार्यालय से रोस्टर बनेगा। जिस नर्स की जिस वार्ड में ड्यूटी लगाई जाएगी, उसी के 20 मीटर की रेंज में उपस्थिति लगेगी। एक बार उपस्थिति लगाने के लिए ड्यूटी इन करनी होगी और ड्यूटी पूरी होने पर फेस आइडी से ही आउट करनी होगी।

    तभी ड्यूटी को पूरा माना जाएगा। इन करने के बाद आउट नहीं करेंगे तो ड्यूटी हाफ टाइम मानी जाएगी। फिलहाल इन करने पर ही ड्यूटी को पूरा मान लिया जाएगा।

    ‘निर्देश दे दिए गए हैं, उनका पालन कराया जाएगा। यह निर्देश नेशनल मेडिकल कमीशन के हैं। चिकित्सा शिक्षक की उपस्थिति भी फेस आइडी से लग रही है।’
    डा. सीपी पाल, प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज