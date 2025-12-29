Language
    मेडिकल कॉलेज परिसर में बने कमरे में मिला कर्मचारी का शव, हादसे में स्टाफ नर्स मां की मौत होने पर मिली थी नौकरी

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 03:31 PM (IST)

    कन्नौज के राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर में 28 वर्षीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजन शर्मा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। रविवार रात पड़ोसियों ने कमरे ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कन्नौज। राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर में बने कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का शव पड़ा मिला। रविवार को दिन भर कमरे का गेट नहीं खुलने पर रात को पड़ोसी कर्मी पहुंचे तब जानकारी हो सकी। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने कमरे से साक्ष्य एकत्र किए हैं।

    गोरखपुर के राप्ती नगर निवासी 28 वर्षीय राजन शर्मा पुत्र उमाशंकर शर्मा राजकीय मेडिकल कॉलेज के टाइप-वन कक्ष संख्या 16 में रहते थे। वर्ष 2013 में उनकी स्टाफ नर्स मां बिंदु शर्मा की सड़क हादसे मौत हो गई थी। उनको वर्ष 2018 में मृतक आश्रित में नौकरी मिली थी। आवास में राजन अकेले ही रहते थे।

    शनिवार शाम राजन को कमरे में जाते हुए देखा गया था। रविवार को पूरा दिन कमरे का गेट नहीं खुला। रात करीब नौ बजे पड़ोस में रहने वाले कर्मचारियों ने आवाज दी।

    कोई जवाब नहीं मिलने पर किसी तरह गेट खोला गया। कमरे में खून पड़ा था और शव तख्त पर पड़ा था। कर्मचारियों के शोर मचाने पर आसपास के लोग आ गए। कुछ देर में पुलिस पहुंची और राजन के पिता को जानकारी दी।

    प्रभारी निरीक्षक संजय शुक्ला ने बताया कि राजन शराब पीने का लती था। इससे खून की उल्टियां हुई है। अकेले रहने के कारण समय पर इलाज नहीं मिल सका। फिर भी प्रकरण की जांच कराई जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।