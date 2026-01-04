लूट के मामले में गैंग्स्टर पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह के दो करीबी गिरफ्तार, 2023 की है घटना

जागरण संवाददाता, कन्नौज। किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में जेल बंद पूर्व ब्लाक प्रमुख गैंगस्टर नवाब सिंह यादव के दो करीबियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नवाब सिंह यादव, उसके भाई नीलू यादव के साथ ईंट भट्ठा कारोबारी पर हमला कर लूटपाट में गिरफ्त हुए करीबी युवक शामिल थे।

पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया। वहीं इस मामले में फरार चल रहे तीन अन्य आरोपितों की तलाश में पुलिस की दबिश जारी है। सदर कोतवाली में छह नवंबर 2025 को छिपट्टी मुहल्ला निवासी विशाल यादव ने पूर्व ब्लाक प्रमुख गैंगस्टर नवाब सिंह यादव, गैंगस्टर उसके पूर्व ब्लाक प्रमुख भाई नीलू यादव, रामपुर निवासी सुरजीत यादव, प्रदीप यादव, सचिन यादव, मकरंदनगर निवासी विराट मौर्या और कुतलुपुर निवासी सोमू दुबे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

बताया कि उसके चाचा विपिन यादव का देवधरापुर में ईंट भट्ठा है। 19 नवंबर 2023 को आरोपितों ने फायरिंग करते हुए भट्ठे पर हमला कर दिया था। चाचा विपिन यादव को घायल कर उनकी बाइक और 15 लाख का सामान लूट लिया था।

पुलिस ने शनिवार की रात करीब 11 बजे दबिश देकर सुरजीत यादव और विराट मौर्या को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। मौजूदा समय किशोर से दुष्कर्म के आरोप में नवाब सिंह यादव बांदा जेल और साक्ष्य मिटाने के आरोप में नीलू यादव कौशांबी जेल में है।