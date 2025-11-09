थाईलैंड घूमने गए किराना व्यापारी की बैंकाक एयरपोर्ट पर मौत, पांच साल पहले हुई थी शादी, दो जुड़वां बेटियां
कन्नौज के गुरसहायगंज में किराना व्यापारी राजन गुप्ता की थाईलैंड में हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह घूमने के लिए बैंकाक गए थे। एयरपोर्ट पर ही उनकी तबीयत बिगड़ी। 34 वर्षीय राजन की 2020 में शादी हुई थी और उनकी दो जुड़वां बेटियां हैं।
संवाद सूत्र, जागरण, गुरसहायगंज (कन्नौज)। कस्बा में किराना का व्यापार कर रहा युवक घूमने के लिए थाईलैंड गया था। जहां बैंकाक एयरपोर्ट पर हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर स्वजन में चीख पुकार मच गई। शव लेने के लिए मृतक का बड़ा भाई बैंकाक के लिए रवाना हो गया।
कस्बा के मुहल्ला मुजाहिद नगर निवासी 34 वर्षीय राजन गुप्ता पुत्र सुरेश चन्द्र गुप्ता शुक्रवार को थाईलैंड घूमने के लिए घर से गया था। जहां बैंकाक एयरपोर्ट पर पहुंचते ही रविवार की सुबह उसकी तबियत अचानक बिगड़ गई और हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हो गई। इसकी सूचना स्वजन को मिली तो परिवार में चीख पुकार मच गई। मृतक की तिर्वा रोड पर किराना की दुकान है।
उसकी शादी वर्ष 2020 में मैनपुरी निवासी अंशिका गुप्ता से हुई थी। मृतक की दो जुड़वा बेटियां तीन वर्ष की रिद्धी और सिद्धी है। वर्तमान समय में मृतक की पत्नी दिल्ली में रह रही है। जबकि मृतक तीन भाईयों में बीच का है। बड़ा भाई राहुल व छोटा भाई अभय भी उसके साथ किराना का व्यापार करते है।
किराना व्यापारी की मौत के बाद जहां परिवार में मातम छा गया तो स्थानीय लोगों की भीड़ शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए लग गई। मृतक का बड़ा भाई राहुल शव लेने के लिए बैंकाक रवाना हो गया। मृतक की वृद्ध मां रजनी गुप्ता पुत्र की मौत से गमजदा है।
