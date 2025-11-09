थाईलैंड घूमने गए किराना व्यापारी की बैंकाक एयरपोर्ट पर मौत, पांच साल पहले हुई थी शादी, दो जुड़वां बेटियां

संवाद सूत्र, जागरण, गुरसहायगंज (कन्नौज)। कस्बा में किराना का व्यापार कर रहा युवक घूमने के लिए थाईलैंड गया था। जहां बैंकाक एयरपोर्ट पर हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर स्वजन में चीख पुकार मच गई। शव लेने के लिए मृतक का बड़ा भाई बैंकाक के लिए रवाना हो गया।

कस्बा के मुहल्ला मुजाहिद नगर निवासी 34 वर्षीय राजन गुप्ता पुत्र सुरेश चन्द्र गुप्ता शुक्रवार को थाईलैंड घूमने के लिए घर से गया था। जहां बैंकाक एयरपोर्ट पर पहुंचते ही रविवार की सुबह उसकी तबियत अचानक बिगड़ गई और हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हो गई। इसकी सूचना स्वजन को मिली तो परिवार में चीख पुकार मच गई। मृतक की तिर्वा रोड पर किराना की दुकान है।

उसकी शादी वर्ष 2020 में मैनपुरी निवासी अंशिका गुप्ता से हुई थी। मृतक की दो जुड़वा बेटियां तीन वर्ष की रिद्धी और सिद्धी है। वर्तमान समय में मृतक की पत्नी दिल्ली में रह रही है। जबकि मृतक तीन भाईयों में बीच का है। बड़ा भाई राहुल व छोटा भाई अभय भी उसके साथ किराना का व्यापार करते है।