आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर श्रद्धालुओं से भरी बस को डंपर ने मारी टक्कर, पांच घायल

जागरण संवाददाता, कन्नौज। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर श्रद्धालुओं से भरी बस में डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी। इससे बस में पीछे बैठे चार श्रद्धालु घायल हो गए। इसके अलावा डंपर चालक भी चुटहिल हो गया। चार श्रद्धालुओं के साथ चालक को राजकीय मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया। क्षतिग्रस्त बस भी मेडिकल कालेज में खड़ी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के अभनपुर थाना व कस्बा निवासी मिथिलेश ताम्रकार बस चालक हैं। इन्होंने बस में अपने कस्बे के ही लाेगों को किराये पर अलग-अलग जगहों पर दर्शन कराने के लिए बस को बुक किया था। रविवार को मिथिलेश ने श्रद्धालुओं को मथुरा के वृंदावन में दर्शन कराए।

इसके बाद आधी रात को बस लेकर अयोध्या दर्शन के लिए चल दिए थे। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के 173 किलोमीटर प्वाइंट तालग्राम के पास पहुंचते ही बस में पीछे से डंपर ने टक्कर मार दी। इससे बस के पीछे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और बस में पीछे बैठी श्रद्धालु 42 वर्षीय नरगदा पत्नी वंशीधर, 64 वर्षीय लक्ष्मण लाल पटेल, 45 वर्षीय अल्का तिवारी पत्नी संतोष कुमार, 52 वर्षीय पार्वती पत्नी लक्ष्मण निवासीगण अभनपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़ घायल हो गए।

इसके अलावा डंपर चालक कानपुर नगर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के पंचमा गांव निवासी 25 वर्षीय अंकित पुत्र प्रकाश चंद्र भी चुटहिल हो गए। यूपीडा कर्मियों ने श्रद्धालुओं के साथ डंपर चालक को राजकीय मेडिकल कालेज में भर्ती कराया। वहां पर सभी की हालत में सुधार हो गया था।