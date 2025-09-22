Whatsapp पर फौजी भाई को मैसेज कर लड़के ने गंगा में लगाई थी छलांग, आत्महत्या से पहले घाट पर रखा आधार कार्ड

कन्नौज में एक युवक ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर गंगा नदी में छलांग लगा दी। उसने अपने सैनिक भाई को व्हाट्सएप पर आत्महत्या का संदेश भेजा था। फ्लड पीएसी और गोताखोर युवक की तलाश कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, कन्नौज। सैनिक भाई को वाट्सएप पर आत्महत्या करने का मैसेज भेजकर युवक ने मेहंदी घाट पर छलांग लगा दी। इससे फ्लड पीएसी गंगा नदी में युवक की खोजबीन की है, लेकिन सुराग नहीं लगा। वहीं घाट पर स्वजन का हाल बेहाल है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव कलसान नई बस्ती निवासी 35 वर्षीय अनुज प्रताप सिंह बीते कुछ दिनों से आर्थिक रूप से परेशान चल रहा था। गांव के लोगों को उसने उधार रुपये दिए थे। तगादा करने पर लोग उसके रुपये नहीं लौटा रहे थे। उसकी पत्नी दो साल से बच्चों के साथ मायके रहती हैं। अनुज के भाई भूपेंद्र प्रताप आर्मी में सैनिक हैं और लद्दाख में तैनाती है।