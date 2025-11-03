शादी करने पहुंचे दूल्हे ने शौचालय को लेकर किया खून खराबा, दुल्हन के पड़ोसी भाइयों को मारा चाकू

संवाद सहयोगी, जागरण, छिबरामऊ(कन्नौज)। निजी इज्जतघर का प्रयोग करने के विरोध पर दूल्हे ने दुल्हन के पड़ोसी युवक और उसके भाई पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। इससे दोनों पक्षों में मारपीट हुई। इसमें दूल्हे का पिता भी घायल हो गया। पुलिस ने तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। वहां से एक घायल भाई को जिला अस्पताल रेफर किया गया।

क्षेत्र के ग्राम कुंअरपुर बनवारी निवासी रमेश चंद्र कश्यप की बेटी प्रियंका की शादी फर्रुखाबाद जनपद के मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र के ग्राम बहादुरगंज तराई निवासी खुशीराम उर्फ सागर पुत्र अजय कुमार कश्यप के साथ तय हुई थी। रविवार को सागर खुशीराम लेकर ग्राम कुंअरपुर बनवारी पहुंचा। रात में शादी की रस्में ठीक ढंग से संपन्न हुईं। सोमवार की सुबह करीब छह बजे दूल्हे के मामा टिंकू दुल्हन के पड़ोसी सत्येंद्र दीक्षित के निजी इज्जतघर में शौच के लिए चले गए। जब सत्येंद्र की पत्नी सोनी दीक्षित ने देखा तो इसका विरोध किया। जिस पर टिंकू गलती मानकर चले गए।

इसके बाद खुशीराम ने इस इज्जत घर का इस्तेमाल किया। जब सत्येंद्र दीक्षित ने विरोध किया तो मामला मारपीट तक पहुंच गया। इस दौरान दूल्हे खुशीराम ने शेरवानी ड्रेस से चाकू निकाला और सत्येंद्र पर हमला कर दिया। सीने में चाकू लगने से सत्येंद्र घायल हो गए। इस दौरान जब सतेंद्र के भाई जितेंद्र माैके पर पहुंचे, तो खुशीराम ने चाकू से हमला कर उन्हें भी घायल कर दिया। मामला बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच मारपीट होने लगी। इसमें दूल्हे का पिता अजय कुमार कश्यप भी घायल हो गए।



मारपीट के बाद शादी की रस्में थम गईं। सूचना पाकर प्रभारी निरीक्षक विष्णुकांत तिवारी, मंडी चौकी प्रभारी सुरेश कुमार चतुर्वेदी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने तीनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जहां से सत्येंद्र दीक्षित को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। विवाद के बाद गांव में पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई। दोनों पक्षों ने कोतवाली में एक-दूसरे के खिलाफ मामले की तहरीर दी। हालांकि दोपहर बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। प्रभारी निरीक्षक विष्णुकांत तिवारी ने बताया कि प्रकरण में पुलिस ने किसी को हिरासत में नहीं लिया था, अब दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता हो गया है।