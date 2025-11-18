Language
    कन्नौज में भर्तियों के लिए पहुंचे 10 वर्ष के अनुभवी चिकित्सक, नहीं बता सके आयुष और आरबीएसके का फुल फार्म

    By Rahul Kumar Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 08:19 PM (IST)

    कन्नौज में स्वास्थ्य विभाग की भर्ती प्रक्रिया में दस वर्ष के अनुभवी चिकित्सक आयुष और आरबीएसके का फुल फार्म नहीं बता सके। सवाल पूछने पर चिकित्सक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिससे उनकी योग्यता पर सवाल उठ रहे हैं। 

    जागरण संवाददाता, कन्नौज।  कन्नौज में शासन के निर्देश पर 16 चिकित्सकों की भर्ती की जानी है। ऐसे में 10 साल के अनुभवी चिकित्सक भी साक्षात्कार के लिए पहुंचे। लेकिन ये चिकित्सक बेसिक ज्ञान में फेल हो गए।

     

    विकास भवन सभागार में हुए साक्षात्कार में चिकित्सक आरबीएसके और आयुष का फुल फार्म नहीं बता पाए। कई डाक्टर तो ऐसे थे, जिन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी ही नहीं थी। इसमें कई चिकित्सकों ने 10 वर्ष का अनुभव भी दिखाया। इससे वहां बैठे अधिकारी यह देख चकरा गए। पहले दिन 33 चिकित्सकों का साक्षात्कार लिया गया। साथ ही 10 अभ्यर्थी साक्षात्कार देने नहीं आए।

    मंगलवार को विकास भवन के सभागार में जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री के निर्देश पर सीडीओ रामकृपाल चौधरी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) और बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) के लिए पहले दिन सामान्य वर्ग के 33 डाक्टरों के साक्षात्कार लिए। 43 अभ्यर्थियों में 10 अनुपस्थित रहे। जिला कार्यक्रम प्रबंधक दीपक राय ने बताया कि बुधवार को पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व जनजाति के 41 डाक्टरों का साक्षात्कार विकास भवन सभागार में लिया जाएगा।

     

    चयन समिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. स्वदेश गुप्ता, जिला अस्पताल के सीएमएस डा. शक्ति बसु, जिला कार्यक्रम प्रबंधक दीपक राय, सहायक कोषाधिकारी निखिल कुमार सिंह, जिला लेखा प्रबंधक चंद्रशेखर शुक्ला, विनोद दीक्षित चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी डा. आशीष भूषण तथा आयुष चिकित्सालय चियासर के चिकित्सा अधिकारी डा. देवदत्त राजपूत हैं।



    16 चिकित्सकों की होगी तैनाती

    शासन के निर्देश पर जिले में 16 चिकित्सकों की भर्ती की जानी है, जिसमें सामान्य वर्ग से आठ, पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति से चार-चार डाक्टरों को नियुक्त किया जाएगा। जिला अस्पताल के लिए एक बीडीएस (दंत रोग विशेषज्ञ) की भर्ती भी होगी। इनमें से दस डाक्टर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में रहेंगे और छह चिकित्सक पीएचसी, सीएचसी व जिला अस्पताल में ओपीडी करेंगे।