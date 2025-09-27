कन्नौज पहुंची दिल्ली पुलिस, आठ बांग्लादेसी हिरासत में ले गई, आधारकार्ड से जुड़ा मामला

दिल्ली पुलिस ने कन्नौज के शेखपुरा में छापेमारी कर 8 बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में लिया। ये लोग लगभग 15 साल से झुग्गी-झोपड़ी में रहकर कबाड़ का काम कर रहे थे और यहीं के पते पर आधार कार्ड बनवा लिए थे। दिल्ली में हुई गिरफ्तारी के बाद पुलिस को इनकी जानकारी मिली जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, कन्नौज। मुहल्ला शेखपुरा में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने छापेमारी कर आठ बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में ले लिया और अपने साथ दिल्ली ले गई। ये सभी करीब 15 वर्षों से शेखपुरा की एक खाली जमीन पर झुग्गी-झोपड़ी डालकर रह रहे थे। जीवन यापन के लिए कबाड़े के काम को आय का जरिया बनाए हुए थे। उन्होंने यहीं के पते पर आधार कार्ड भी बनवा लिए थे।

एसपी विनोद कुमार ने बताया कि बीते दिनों दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके से दो बांग्लादेशी संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था। पूछताछ में इन संदिग्धों ने बताया कि उनके कुछ रिश्तेदार या जानने वाले उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में रह रहे हैं, जिनमें कन्नौज का नाम भी सामने आया। इन्हीं सूचनाओं के आधार पर दिल्ली पुलिस की एसटीएफ टीम ने 23 सितंबर को कन्नौज के शेखपुरा में छापेमारी की थी। तब आठ बांग्लादेशी को एसटीएफ ले गई थी।

दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बाद से मुहल्ले में पांच दिन से हलचल है। स्थानीय लोगों के अनुसार इन संदिग्धों की गतिविधियों को लेकर पहले कोई खास शक नहीं था, लेकिन अब जब बाहरी पुलिस ने कार्रवाई की है तो लोग भी सतर्क हो गए हैं। इस कार्रवाई के बाद कन्नौज पुलिस भी सक्रिय हो गई है। इसी क्रम में शनिवार दोपहर पुलिस ने शेखपुरा से छह लोगों को कोतवाली लाकर पूछताछ शुरू कर दी है।