    यूपी के इस जिले में मतांतरण पर प्रहार, ईसाई धर्म छोड़ 'जय श्रीराम' बोल बने सरकारी गवाह

    By Rahul Kumar Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 11:00 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में मतांतरण के खिलाफ कार्रवाई हुई। दो व्यक्ति ने ईसाई धर्म छोड़कर जय श्रीराम बोलकर हिंदू धर्म अपनाया और सरकारी गवाह बन गए। ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, ठठिया (कन्नौज)। कन्नौज में मतांतरण के गंदे खेल को लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है। ऐसे में लोगों में घर वापसी की जागरूकता दिखी। लोगों ने जय श्रीराम के उद्घोष के साथ ईसाई धर्म को छोड़ दिया और सरकारी गवाह तक बन गए। 

    करसाह गांव में बिना अनुमति बने चर्च में गांव के सुमित और ककरघटा गांव के अंकित के साथ करीब 50 लोगों ने 2,500 रुपये के प्रलोभन में मतांतरण कर बाइबल पढ़ने लगे थे। मतांतरण कराने वालों पर पुलिस की कार्रवाई से उनकी आंखें खुल गईं और जय श्रीराम के जयकारे लगाकर 20 से अधिक लोगों ने सनातन धर्म में वापसी कर ली। मतांतरण कराने के चार आरोपितों की गिरफ्तारी के मामले में सुमित और अंकित सरकारी गवाह भी बन गए हैं।

     

    प्रलोभन देकर सनातन लोगों का कराया मतांतरण

    ठठिया थाना क्षेत्र के करसाह गांव में कई वर्ष से सनातन धर्मियों को प्रलोभन देकर ईसाई मत में मतांतरण कराने का मामला चल रहा था। रविवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद पुलिस ने करसाह गांव में बिना अनुमति बने चर्च में 50 से अधिक लोगों के मतांतरण के बाद प्रार्थना करा रहे पादरी पन्नालाल, विद्यासागर व उमाशंकर को गिरफ्तार किया गया था। तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उनसे मिले इनपुट के आधार पर मंगलवार को इटावा के बकेवर थाना के नगला मिलक निवासी अजब सिंह को गिरफ्तार किया गया।

     

    शिकंजा कसते ही खुलने लगीं परतें

    पुलिस ने शिकंजा कसा तो परतें खुलने लगीं। बुधवार को करसाह गांव निवासी सुमित ने थाने पहुंच कर पुलिस को बताया कि पन्नालाल पड़ोस के ही रहने वाले हैं। उन्होंने उसको 2500 रुपये प्रति माह बैंक खाते में देने का प्रलोभन दिया था। इसके बाद ईसा मसीह की प्रार्थना करने को कहा। एक वर्ष से ईसा मसीह की पूजा कर रहे थे। अब आंखों से लालच का पर्दा उठ गया। अब दोबारा अपने सनातन धर्म अपना कर घर वापसी कर ली। इसके बाद जय श्रीराम के जयकारे लगाए। इससे पहले मंगलवार को क्षेत्र के ककरघटा निवासी अंकित ने भी थाने पहुंचकर पुलिस को अपने बैंक खाते में पन्नालाल के माध्यम से रुपये आने के साक्ष्य दिए थे। पुलिस ने अंकित और सुमित की गवाही दर्ज की और दोनों को सरकारी गवाह बनाया है।

     

    20 से अधिक लोगों को जाल में फंसाया

    पन्नालाल ने गांव में करीब 20 से अधिक लोगों को अपने जाल में फंसा रखा था। इटावा के बकेवर क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए अजब सिंह को भी पुलिस ने मुकदमे में शामिल किया है और जेल भेजने की तैयारी शुरू की दी है। करसाह स्थित चर्च से बरामद सामग्री को पुलिस ने 22 कार्टून में भरकर सील कर दिया। बतौर साक्ष्य न्यायालय में ले जाने की बात कही। थानाध्यक्ष देवेश कुमार ने बताया कि चारों आरोपितों को पुख्ता साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। न्यायालय के आदेश के बाद जेल भेजा जाएगा।