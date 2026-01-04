'EVM के बाद SIR से काटे जा रहे करोड़ों वोट', चंद्रशेखर बोले- लोकतंत्र खत्म कर रही BJP
नगीना सांसद चंद्रशेखर का काफिला कन्नौज के सौरिख कट पर रुका, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने भाजपा सरकार पर कानून व्यवस्था ध्वस्त करने, ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कन्नौज। लखनऊ से उरई जा रहे नगीना सासंद चन्द्रशेखर का काफिला सौरिख कट के पास रुका। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया।
नगीना सासंद चन्द्रशेखर के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से जाने की जानकारी मिलने पर कार्यकर्ता सौरिख कट पर एकत्रित हो गए। सांसद ने कहा कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है।
पूरे प्रदेश में जंगल राज व्याप्त है। अब तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करने के लिए खुलेआम तलवार भी बांटी जा रही हैं। सरकार देश को किस ओर ले जाना चाह रही है। बुनियादी मुद्दों को दबाने के लिए देश को सांप्रदायिक तनाव में झोंका जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए कदापि बर्दाश्त करने योग्य नहीं है।
अभी तक सरकार ईवीएम के जरिए वोटों को लूट रही थी। अब एसआइआर के जरिए करोडो वोटों को काटा जा रहा है। सरकार लोकतंत्र को खत्म कर रही है।
उन्होंने कहा कि बीजेपी को रोकना है तो आजाद समाज पार्टी को मजबूत करो। इस दौरान मंडल प्रभारी छबिराम, विजय गिहार, चांद खां, गुलाम वारिस, गुड्डू कठेरिया, शिवकुमार कठेरिया, अरशद व लाल मोहम्मद मौजूद रहे।
