Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रेमी को धोखे से घर बुलावाया, फिर सिर मुंडवाकर कालिख पोती, जूते की माला पहना गांव में घुमाया

    By Soham Prakash Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 07:37 PM (IST)

    कन्नौज के इंदरगढ़ में एक प्रेम प्रसंग के चलते लड़की के परिवार वालों ने लड़के को बंधक बनाकर उसका सिर मुंडवा दिया, चेहरे पर कालिख पोती और जूतों की माला ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    इंदरगढ़ थाने में बैठा पीड़ित युवक। इंटरनेट मीडिया 

    संवाद सूत्र, इंदरगढ़ (कन्नौज)।  कन्नौज में शर्मनाक मामला सामने आया है। एक प्रेमी को प्रेमिका के परिवार वालों ने घर बुलाया। उसके पहुंचने पर न सिर्फ बंधक बनाकर पीटा, बल्कि उसका सिर मुंडवाकर जूते की माला पहना गांव में घुमाया। इसका वीडियो बनाकर किसी ने वायरल भी कर दिया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    प्रेमी को प्रेमिका के साथ स्वजन ने पकड़ लिया था। सात दिन तक पंचायत चली, लेकिन निपटारा न होने पर बात करने के बहाने प्रेमिका के स्वजन ने प्रेमी को अपने घर बुलाया लिया। इकसे बाद उसे बंधक बनाकर पिटाई की। सिर मुंडवाकर चेहरे पर कालिख पोती और जूते-चप्पल की माला पहनाकर उसे गांव में घुमाया। इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हुए वीडियो के बाद पुलिस ने प्रेमिका पक्ष के सात लोगों को हिरासत में लिया है।

     

    पड़ोस की युवती से चल रहा था प्रेम-प्रसंग


    थाना क्षेत्र के कनेकपुर गांव में करीब दो वर्ष से 22 वर्षीय युवक पड़ोस में रहने वाली अपनी ही जाति की 20 वर्षीय युवती से प्रेम-प्रसंग चल रहा है। 30 नवंबर की रात करीब 12 बजे प्रेमी के घर पर प्रेमिका मिलने गई। प्रेमिका के स्वजन की नींद खुली तो पीछा करते हुए प्रेमी के घर पहुंच गए थे। रात में ही दोनों परिवारों के बीच विवाद हुआ था। एक नवंबर को दोनों पक्षों में पंचायत शुरू हो गई थी।

     

    युवक का परिवार शादी के लिए राजी था

    युवक के परिवार के लोग शादी पर राजी थे, लेकिन युवती के स्वजन ने युवक को आर्थिक रूप से कमजोर होने की बात कहते हुए शादी से मना कर दिया। वहीं युवती के स्वजन पांच लाख की मांग भी कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर रविवार की दोपहर करीब दो बजे स्वजन ने प्रेमिका से मोबाइल पर प्रेमी की बात कराई। झांसा देकर प्रेमी को घर बुलाया और बातचीत करने के लिए कहा। प्रेमी अकेले ही प्रेमिका के घर पहुंच गया। तभी प्रेमिका के स्वजन ने प्रेमी को बंधक बनाया और सिर को मुंडवा दिया। चेहरे पर कालिख लगाई। इसके बाद जूते-चप्पल की माला बनाहर घर से बाहर निकाला। इसके बाद हाथ पकड़कर गांव की गली में घुमाया।

     

    सात लोग हिरासत में

    इससे आसपास के लोगों ने वीडियो बनाए और इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित कर दिए। मामला सुर्खियों में आया तो पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने गांव में दबिश देकर प्रेमिका के परिवार के सात लोगों को हिरासत में ले लिया। थानाध्यक्ष नीलम सिंह ने बताया कि तहरीर मांगी गई और जल्द ही मुकदमा दर्ज होगा। शामिल लोगों को जल्द ही जेल भेजा जाएगा।