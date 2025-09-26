दावत-ए-वलीमा में चिकन लेग पीस के लिए खूनी संघर्ष, किशोर को ईंट से कूचकर मार डाला

कन्नौज के अहेर गांव में वलीमा के दौरान मीट परोसने को लेकर विवाद हो गया। लेग पीस मांगने पर नसीम नामक व्यक्ति ने तंज कसा जिससे किशोर अजमत अली भड़क गया। इसके बाद नसीम और उसके भाइयों ने अजमत को पीट-पीट कर मार डाला और ईंटों से हमला किया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

संवाद सहयोगी, जागरण, तिर्वा (कन्नौज)। दावत-ए-वलीमा में मीट परोसने के दौरान लेग पीस मांगने पर विवाद शुरू हो गया। इससे पिता-पुत्रों ने किशोर को पकड़ कर पीट दिया। उसके सीने व पीठ पर ईंट से कई बार प्रहार किया गया। इससे उसकी घटना स्थल पर मौत हो गई। घटना में मृतक किशोर के तीन स्वजन घायल हो गए। पुलिस ने आरोपितों को पकड़ने के लिए दबिश शुरू कर दी है।

शुक्रवार रात आठ बजे कोतवाली क्षेत्र के अहेर गांव निवासी 16 वर्षीय अजमत अली पुत्र अब्दुल गनी अपने दादा मेहंदी हसन के साथ गांव के ही नूर मोहम्मद के बेटे राजा की शादी के दावत-ए-वलीमा में गया था। वहां पर गांव के ही मो. नसीम, इनके भाई मो. वसीम, मो. हीरो, मिथुन व अर्जुन भी मौजूद थे। ये पांचों सगे भाई हैं।

मेहंदी हसन ने खाने में लेग पीस देने के लिए खाना परोसने वाले व्यक्ति को आवाज़ लगाई। इस पर नसीम ने मेहंदी हसन पर तंज कस दिया। इससे दादा की हंसी उड़ने को लेकर अजमत अली भड़क गया। अजमत ने नसीम को डांट दिया। इससे दोनों पक्षों में विवाद होने लगा। तब पांचों भाइयों ने मिलकर अजमत की पिटाई शुरू कर दी। मारपीट करते हुए अजमत को उठाकर आरोपित पंडाल के बाहर निकाल ले गए।

आरोपितों ने उसके सीने व पीठ पर ईंट से हमला किया। इससे गंभीर चोटें आईं। सभी आरोपित मौका पाकर भाग गए। चाचा अल्ताफ अली ने अजमत को बचाव के प्रयास में उसको राजकीय मेडिकल कालेज पहुंचाया। वहां डाक्टर ने हृदय गति की जांच के बाद मौत की पुष्टि कर दी।

मारपीट के दौरान अजमत अली के पिता अब्दुल गनी, दादा मेहंदी हसन, चचेरा भाई साहिल पुत्र शफीक घायल हो गए। इनमें साहिल को राजकीय मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। बीच-बचाव की कोशिश में उसके सिर में ईंट लगी थी। पुलिस ने शव को मर्च्युरी में रख दिया है। आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर दबिश शुरू कर दी है।