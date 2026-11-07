अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं को संदेश: लखनऊ टिकट की दौड़ न लगाएं, जनता के बीच काम करो, टिकट पाओ

जागरण संवाददाता, कन्नौज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं व नेताओं से कहा कि लखनऊ स्थित कार्यालय में टिकट के लिए दौड़ नहीं लगाएं। क्षेत्र में काम करेंगे तो खुद ही टिकट फाइनल हो जाएगी। इसके लिए पार्टी का काम चल रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की नीतियों को गांव में घर-घर तक पहुंचाएं व लोगों को जोड़ें।



शनिवार को लखनऊ से इटावा स्थित अपने पैतृक गांव सैफई जाते समय सपा अध्यक्ष अखिलेश ने तिर्वा में कार्यकर्ताओं से बातचीत की, उनसे मिले और पार्टी के लिए मजबूती से काम करने को कहा। कहा कि आए दिन लोग लखनऊ पार्टी कार्यालय पर नजर आते हैं। इससे स्पष्ट है कि क्षेत्र में काम नहीं किया जा रहा। सिर्फ कागजों व हवा में आकड़ें दे रहे हैं। ऐसे लोगों का फीडबैक पूरी तरह से आ रहा है।