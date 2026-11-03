वाराणसी में बोले अखिलेश यादव - 'सरकार बनी तो रिवर फ्रंट और मेट्रो का सपना पूरा करेंगे'

जागरण संवाददाता, वाराणसी। अखिलेश यादव ने वाराणसी में पत्रकार वार्ता भी की और मीडिया कर्मियों के पूछने पर पीडीए के फुल फॉर्म पर बताया कि पिछड़ा, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक और पीड़ित में जो दुखी है पार्टी है। सपा सरकार ने जाम और शहरी सुविधा के लिए मैट्रो की सुविधा 10 वर्ष पहले योजना बनाई थी।

कहा क‍ि वरुणा रिवर फ्रंट जिसमें दिखायेंगे क‍ि शहर के बीच साफ सुथरी नदी कैसे बहती है उस सपने को पूरा करके दिखाएंगे। अंगद जैसा पैर जमाने पर तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा कि जब जमीन ही नहीं बनी तो पैर कहां रखोगे।

धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कहा कि उनके सभी कार्यक्रम कैंसिल हो जाने चाहिए। उन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया है। जो सरकार बुलडोजर लेकर घूमती थी, बगल के मुख्यमंत्री जिनका नाम भी मोहन है। दूसरे वो यादव भी लगाते हैं। भगवान कृष्ण के बारे में कैसे सोच सकते हैं।

कहा क‍ि भारतीय जनता पार्टी अराजकता करती है। स्वास्थ्य विभाग में देख लीजिए, चुनाव में वोट चोरी की अराजकता , धांधली की अराजकता , ये अराजकता की पार्टी नहीं खुद अराजकता है। एक ही संकट है बीजेपी , संकट दूर करने के लिए बीजेपी भगाओ।