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कब करेंगे अखिलेश यादव अयोध्या में रामलला-हनुमानगढ़ी के दर्शन? सपा नेता ने किया तारीख का एलान

By Digital Desk Edited By: Abhishek Saxena
Published: Sat, 07 Nov 2026 02:09 PM (IST)

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 12 दिसंबर को परिवार सहित अयोध्या जाएंगे। सपा नेता पवन पांडे ने रामलला और हनुमानगढ़ी दर्शन की तारीख का ऐलान किया है।

अखिलेश यादव।

अखिलेश यादव।

HighLights

  1. अखिलेश यादव 12 दिसंबर को अयोध्या जाएंगे।

  2. परिवार संग रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे।

  3. सपा नेता पवन पांडे ने अयोध्या दौरे की तारीख बताई।

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कब जाएंगे अयोध्या ये क्लीकर हो गया है। परिवार संग 12 दिसंबर को सपा मुखिया रामनगरी का दौरा करेंगे, एक चैनल से बातचीत में ये ऐलान सपा नेता पवन पांडे ने किया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों अयोध्या दौरे के दौरान अखिलेश यादव ने पवन पांडेय को जिम्मेदारी दी थी कि वे तारीख तय करें।

दीपावली के अवसर पर पवन पांडे ने तारीख का ऐलान किया है। पूर्व सीएम परिवार सहित 12 दिसंबर दिन शनिवार को हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करने जाएंगे।

आठ अक्टूबर को गए थे अयोध्या

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचे थेे। इस दौरान सपा प्रमुख एक कथा के आयोजन में शामिल हुए लेकिन राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने नहीं गए। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा था।

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