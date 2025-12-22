Agra Lucknow Expressway पर घने कोहरे में हादसा, पलटी पिकअप से टकराईं छह कार और एक स्लीपर बस, 7 जख्मी
उत्तर प्रदेश के कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण एक बड़ा हादसा हो गया। एक पलटी हुई पिकअप से छह कारें और एक स्लीपर बस टकरा गईं, जिस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कन्नौज। कोहरे की वजह से एक्सप्रेसवे पर हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोमवार सुबह करीब आठ बजे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। यह दुर्घटना कन्नौज जिले के तिर्वा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत 189 किलोमीटर प्वाइंट पर पचोर गांव के सामने हुई। घने कोहरे की वजह से दृश्यता बेहद कम थी, जिससे यह बड़ा हादसा हुआ।
आगरा से टमाटर लादकर लखनऊ जा रही एक पिकअप अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि पिकअप डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई और सड़क के बीचोंबीच खड़ी हो गई। इसी दौरान पीछे से आ रहे वाहन कोहरे के कारण समय से पिकअप को देख नहीं पाए। देखते ही देखते एक के बाद एक छह कारें और एक स्लीपर बस आपस में टकरा गईं। कुछ ही मिनटों में एक्सप्रेसवे पर अफरा-तफरी मच गई।
हादसे की सूचना मिलते ही तिर्वा कोतवाली पुलिस और यूपीडा की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर घायलों को बाहर निकाला। इस हादसे में कार सवार कुल सात लोग घायल हो गए। सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया।
डॉक्टरों के अनुसार इलाज के बाद पांच घायलों की हालत में सुधार हो गया, जबकि दो घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। गंभीर रूप से घायल दोनों लोगों को बेहतर इलाज के लिए कानपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात को सुचारू कराया। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण घना कोहरा और तेज रफ्तार बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
इधर फतेहपुर में प्रयागराज-कानपुर लेन ट्रक में पीछे से टकराई बोलेरो, एक की मौत, पांच जख्मी
फतेहपुर जनपद कौशांबी थाना मोहम्मदपुर पैसा के गांव मोहम्मदपुर अनेठा गांव निवासी बोलेरो चालक दिलीप गांव के राजिया बेगम पत्नी रहीश, चांदबाबू, सलीम, एहसानुल्ला व 60 वर्षीय इकरामुन निशा पत्नी नियाज़ अहमद के साथ सोमवार को कानपुर जा रहे थे। प्रयागराज-कानपुर लेन पर बोलोरो सुबह करीब छह अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जाकर घुस गई। चालक सहित सभी बोलोरो सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए पीएचसी गोपालगंज ले जाया गया। जहां पर चिकित्सक ने महिला इकरामुन निशा को मृत घोषित कर दिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।