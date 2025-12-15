देना था यातायात जागरूकता पर ज्ञान, दे बैठे धार्मिक उपदेश, Video Viral हुआ तो कन्नौज के दरोगा आफाक लाइन हाजिर
कन्नौज में यातायात जागरूकता के दौरान दरोगा आफाक खान द्वारा धार्मिक उपदेश देने पर बजरंग दल ने शिकायत की। एसपी ने जांच के बाद दरोगा को लाइन हाजिर कर दिय ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कन्नौज। कन्नौज में यातायात जागरूकता कार्यक्रम में धार्मिक उपदेश देना यातायात दरोगा को भारी पड़ गया। विद्यालय में यातायात जागरूकता के दौरान यातायात दारोगा द्वारा छात्र-छात्राओं को धार्मिक उपदेश दिए जाने की हिंदू संगठनों ने शिकायत की थी। एसपी ने जांच के बाद यातायात दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया है।
सोमवार को बजरंग दल के जिला सह संयोजक चेतन बजरंगी, विश्व हिंदू परिषद के जिला प्रमुख उमेश बाजपेयी, अन्नू बाबा और शैलेंद्र त्रिपाठी ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी को ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा कि नौ दिसंबर को आदर्श इंटर कालेज ठठिया में यातायात दारोगा आफाक खान जागरूकता गोष्ठी में भाग लेने पहुंचे थे। इस दौरान वह छात्र-छात्राओं को इस्लामिक उपदेश देने लगे। इंटरनेट मीडिया पर इसका वीडियो भी प्रचलित हुआ है। इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं।
मामले का संज्ञान लेकर तत्काल आफाक खान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पर एसपी विनोद कुमार ने बताया कि मामले में एएसपी अजय कुमार को जांच सौंपी गई है। जांच के बाद ही कार्रवाई का फैसला लिया जाएगा। देर रात एसपी ने यातायात दारोगा को लाइन हाजिर किए जाने की कार्रवाई की।
इंटरनेट पर वाहन चेकिंग से लेकर कई वीडियो अपलोड करने में चर्चित है दारोगा
विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं को धार्मिक उपदेश देते हुए इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रचलित होने से सुर्खियों में आए यातायात दारोगा आफाक खान की शिकायत इससे पहले 13 दिसंबर को बजरंग दल के पदाधिकारियों ने एसपी से की गई थी। तिर्वा सर्किल में तैनात यातायात दारोगा आफाक खान इंटरनेट मीडिया पर वाहन चेकिंग करते हुए या लोगों को जागरूक करते हुए रोजाना कई वीडियो अपलोड करते रहे हैं। इससे इंटरनेट मीडिया पर उनके बड़ी संख्या में फालोवर्स हैं। विद्यालय वाला वीडियो 13 दिसंबर को ही इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हुआ था।
यह है वीडियो का अंश
‘पहले क्या होता था कि अरब में जिस घर में बेटी पैदा होती थी, तो बेटी को जिंदा दफन कर दिया जाता था। यानी शादी करना लोग तौहीन समझते थे। लेकिन मोहम्मद साहब जब आए तो उन्होंने उसका विरोध किया और बेटियों को सुरक्षा देना शुरू किया...।’
