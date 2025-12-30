कन्नौज में 16 साल की लड़की से गैंगरेप, चार युवकों ने आधी रात सड़क से अगवा कर वारदात को दिया अंजाम

जागरण संवाददाता, कन्नौज। एक माह पहले सौरिख में उर्स देखने आई किशोरी को घर लौटते समय रास्ते से कार सवार चार युवकों ने अगवा कर लिया। उसे एक खाली पड़े मकान में लेकर चारों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

बाद में आरोपितों ने धमकी देकर उसे जाने दिया। सुबह घर पहुंची किशोरी ने पिता को घटना की जानकारी दी। पिता ने आरोपित के घर जाकर शिकायत की तो उसके स्वजन ने धमका दिया। एक माह तक दोनों पक्षों में शादी व समझौता पर मामला अटका रहा।

बाद में परेशान होकर पिता ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने अभी मुकदमा दर्ज नहीं किया है, जांच की बात कही है। सौरिख थाना के एक गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी मंगलवार को अपने पिता के साथ थाने पहुंची। पुलिस को बताया कि स्वजन के साथ 24 नवंबर की रात वह उर्स देखने सौरिख आई थी। रात करीब 12 बजे शौच जाने को वह घर जाने के लिए अकेले ही निकली थी।

इस बीच गांव के एक युवक ने तीन अज्ञात साथियों के साथ रास्ते में उसको पकड़ कर कार में डाल लिया। एक बंद पड़े भवन में ले जाकर चारों ने दुष्कर्म किया। सुबह आरोपितों ने किसी को न बताने की धमकी देकर छोड़ा तब वह घर पहुंची। उसने स्वजन को घटना की जानकारी दी।

पिता ने आरोपित के घर जाकर मामले की शिकायत की। इस पर आरोपित के स्वजन ने अभद्रता की। कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी दी। पिता ने मामले की जानकारी गांव के लोगों को दी। बदनामी के डर से आरोपित से शादी कराने का प्रस्ताव रखा।