    कन्नौज में जमीन धोखाधड़ी, फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले सात पर लगा गैंग्स्टर एक्ट

    By Rahul Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 08:16 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, कन्नौज। धोखाधड़ी कर जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कराकर दाखिल खारिज कराने पर पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ गैंग्स्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। आरोपितों के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसमें पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

    प्रभारी निरीक्षक विष्णुकांत तिवारी ने गैंग लीडर इटावा जनपद के थाना ऊसराहार के ग्राम अमथरी निवासी मंजीत सिंह शाक्य उर्फ मोनू शाक्य, सदस्य रंजीत सिंह शाक्य उर्फ सोनू शाक्य, रोहित कुमार शाक्य, नंदपाल बाथम, मैनपुरी जनपद के थाना करहल के ग्राम खुशालपुर निवासी राजू शाक्य, थाना इंदरगढ़ के ग्राम कछपुरा निवासी विजय सिंह शाक्य उर्फ बबलू शाक्य, तालग्राम थाना क्षेत्र के ग्राम गुलरिया निवासी धर्मेंद्र शाक्य के खिलाफ गैंग्स्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

    प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि सभी आरोपित संगठित गिरोह बनाकर जनपद व अंतर जनपदीय स्तर पर सक्रिय हैं। आरोपितों ने योजनाबद्ध तरीके से आर्थिक व भौतिक लाभ लेने के लिए धोखाधड़ी से अपने नाम से फर्जी रजिस्ट्री कराकर जमीन के दाखिल खारिज कराने जैसे अपराध किए हैं।

    इस पर आरोपितों के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज है। प्रभारी निरीक्षक विष्णुकांत तिवारी ने बताया कि जो युवक जमानत पर बाहर हैं, जल्द ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा।