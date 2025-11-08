Language
    दो साल की शादी में टूटा भरोसा, विवाहिता गिड़गिड़ाते हुए बोली 'मेरे मां-बाप बहुत गरीब हैं'; फ‍िर पति बना हैवान

    By Anjani Srivastava Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 04:59 PM (IST)

    जालौन के कोंच में एक विवाहिता ने अपने पति पर दहेज उत्पीड़न और मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार, शादी के बाद से ही पति दहेज से असंतुष्ट था और और दहेज की मांग कर रहा था। पीड़िता ने बताया कि जब उसने अपनी गरीबी का हवाला दिया, तो उसके पति ने उसके साथ मारपीट की और उसे घर से निकाल दिया। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    दहेज न मिलने पर पति बना हैवान, मुकदमा दर्ज। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, कोंच (जालौन) । नया पटेल नगर निवासी एक विवाहिता ने अपने पति पर दहेज उत्पीड़न और मारपीट का गम्भीर आरोप लगाया है। पीड़िता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, सोनम पत्नी गीतेश पुत्री जसवन्त निवासी नया पटेल नगर ने कोतवाली में दी गई, शिकायत में बताया कि उसकी शादी करीब दो वर्ष पूर्व गीतेश पुत्र राजू कुशवाहा से हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार दान-दहेज देकर हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही उसका पति दिये गए दहेज से असन्तुष्ट रहने लगा और माता-पिता से और अधिक दहेज लाने का दबाव बनाने लगा।

    पीड़िता ने बताया कि जब उसने कहा कि उसके माता-पिता गरीब हैं और अब कुछ नहीं दे सकते, तो उसका पति अक्सर मारपीट और गाली-गलौज करने लगा। कुछ समय पहले परिजनों के समझाने पर उसने यह व्यवहार बन्द कर दिया था, लेकिन 5 नवंबर की शाम करीब 6 बजे वह फिर से शराब पीकर घर आया और गालियां देने के बाद उसे लात-घूसों व थप्पड़ों से पीटा तथा घर से निकाल दिया।

    घायल और भयभीत सोनम किसी तरह अपने मायके ग्राम चमरसेना पहुंची और पूरी घटना अपने परिजनों को बताई। महिला ने आशंका जताई है कि उसका पति कभी भी उसकी जान ले सकता है। शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी गीतेश के खिलाफ धारा 85, 115(2), 352, 351(2) एवं 3/4 दहेज अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

