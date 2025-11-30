Hirakund Express में सीट के झगड़े में फैला दी आतंकवादी होने की अफवाह, रेल प्रशासन परेशान

जागरण संवाददाता, झांसी : अमृतसर से विशाखापत्तनम जा रही हीराकुंड एक्सप्रेस में रविवार की दोपहर आतंकवदी के सवार होने की सूचना पर पूरा रेल प्रशासन परेशान हो गया। ट्रेन में सीट के झगड़े के बीच में लोगों ने ऐसी अफवाह फैलाई कि आनन-फानन में ट्रेन को दतिया रेलवे स्टेशन पर रोककर चेकिंग की गई। यहां पर एक घंटे की जांच के बाद ट्रेन को आगे बढ़ाया गया और झांसी रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर जनरल कोच खाली कराकर जांच की गई। शुरूआती जाच में सामने आया कि सीट को लेकर विवाद के बाद यह अफवाह फैलाई गई थी। आरपीएफ ने चार यात्रियों को ट्रेन से उतारकर पूछताछ की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अमृतसर से विशाखात्तनम जा रही हीराकुंड एक्सप्रेस (20808) रविवार की दोपहर ग्वालियर से चलकर झांसी की तरफ बढ़ रही थी। इसी बीच इंजन के पीछे वाले जनरल कोच में सीट को लेकर बुजुर्ग व युवकों के बीच कुछ विवाद हो गया। इसके बाद बुजुर्ग ने रेलवे हेल्पलाइन नम्बर पर आतंकवादी होने की सूचना दे डाली। सूचना मिलते ही जीआरपी व आरपीएफ अलर्ट हो गई।

दोपहर लगभग एक बजे दतिया रेलवे स्टेशनर पर ट्रेन के पहुंचते ही जनरल कोच में चेकिंग कराई गई। सूचना देने वाले यात्री से जानकारी ली गई। सीट का विवाद सामने आने के बाद सुरक्षा कर्मियों ने राहत की सांस ली।

यात्रियों से पूछताछ में सीट का विवाद सामने आया, जिसके बाद चार यात्रियों को ट्रेन से उतार लिया गया। तीनों युवक झांसी के नवाबाद क्षेत्र के तालपुरा मोहल्ले के रहने वाले हैं। यहां रेलवे स्टेशन पर पूछताछ के बाद दतिया की सिविल पुलिस चारों यात्रियों को कोतवाली ले गई। दतिया से ट्रेन रवाना होने के बाद झांसी में कोच खाली कराकर चेकिंग की गई और संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु नहीं मिलने पर ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया।

आगरा से उमरिया की यात्रा कर रहे राघवेन्द्र ने बताया कि सीट को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद दतिया में भारी फोर्स चेकिंग के लिये आया था। अमृतसर से अनूपपुर के लिये यात्रा कर रहे सुन्दरलाल ने बताया कि दतिया स्टेशन पर अचानक चेकिंग के बाद यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ग्वालियर से ललितपुर के लिये यात्रा कर रहे विवेक ने बताया कि आपस में यात्रियों के बीच कुछ विवाद हुआ था। इसके बाद दतिया में पुलिस ने आकर चारों को उतार लिया था। दिल्ली से बिलासपुर के लिये यात्रा कर रहे रामलाल चौधरी ने बताया कि दतिया के बाद झाँसी स्टेशन पर भी चेकिंग कराई गई। गलत अफवाह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

वरिष्ठ मण्डल संरक्षा आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल विवेकानन्द नारायण ने बताया कि ट्रेन में आतंकी होने की सूचना पर दतिया आरपीएफ ने जांच की। जांच के दौरान सीट को लेकर यात्रियों के बीच विवाद सामने आया है। पूछताछ के बाद चारों यात्रियों को दतिया कोतवाली के हवाले कर दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से दतिया व झांसी स्टेशन पर चेकिंग कराने के बाद ही ट्रेन को रवाना कराया गया है।