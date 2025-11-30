UP: हीराकुंड एक्सप्रेस में संदिग्ध आतंकी की सूचना पर खलबली, झांसी में सघन चेकिंग; दतिया में चार काे उतारा

जागरण संवाददाता, झांसी : अमृतसर से विशाखापत्तनम के बीच संचालित हीराकुंड एक्सप्रेस में रविवार की दोपहर संदिग्ध आतंकी की सूचना मिलते ही खलबली मच गई। इसके बाद ट्रेन की चेकिंग के लिए दतिया से वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन के बीच सभी स्टेशनों को छावनी में बदल दिया गया। झांसी में ट्रेन को रोककर सघन चेकिंग की गई और दतिया में चार लोगों को ट्रेन से उतारकर उनसे पूछताछ की गई।

दतिया से रवाना होकर ट्रेन के वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पहुंचने पर प्लेटफॉर्म नम्बर एक को छावनी में तब्दील कर दिया गया। ट्रेन के पहुंचते ही कोच में चेकिंग शुरू कर दी गई। हीराकुंड एक्सप्रेस में संदिग्ध आतंकी की सूचना पर आरपीएफ और जीआरपी अलर्ट हो गई। डॉग स्क्वायड की मदद से स्टेशन पर सर्चिंग की गई। छावनी में तब्दील हो गया है।