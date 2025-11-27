Language
    झांसी में पति, पत्‍नी और प्रेमी के बीच अजीबो-गरीब समझौता, हर ओर हो रही इसकी बात

    By Anoop Sen Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 04:48 PM (IST)

    कस्बा पाली में एक महिला ने अपने पति और पांच बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ रहने का फैसला किया। महिला पहले मायके में रही, फिर प्रेमी के साथ भाग गई। पति के मनाने पर भी वह नहीं मानी और उसने अपने बच्चों का बंटवारा कर लिया, जिसमें तीन बच्चे उसके साथ और दो पति के साथ रहने लगे। इस घटना से कस्बे में सनसनी फैल गई है।

    जागरण संवाददाता, पाली/ ललितपुर। कस्बा पाली में एक दिल दहला देने वाली प्रेम कहानी सुर्खियों का विषय बनी हुई है। पांच बच्चों की मां, जिसकी कोख अभी तक हरी थी, उसने अपने पति और बच्चों को छोड़कर प्रेमी संग नई दुनिया बसा ली। करीब एक माह पहले यह महिला अपने पति को ठुकरा कर प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। चार महीने से वह मायके में रह रही थी और जब पति लेने गया, तो उसने आने से मना कर दिया। 15 नवम्बर को पति के घर बच्चों को छोड़ा और प्रेमी संग चली गई।

    कुछ दिन छिपने के बाद, महिला अपने प्रेमी संग वापस कस्बे लौट आई और खुलेआम साथ रहने लगी। यह जानकर पांच बच्चों का पिता, जो लगातार पत्नी की तलाश में था, टूट गया। वह सीधे प्रेमी के घर पहुंचा। उसने पत्नी को लाख मनाया, बच्चों की दुहाई दी, लेकिन महिला पर कोई असर नहीं हुआ। उसने पति और बच्चों को बेरुखी से वापस भेज दिया।

    पिता छोटे-से दुधमुंहे को सीने से लगाए, कुछ को अंगुली थामे, टूटे दिल से घर लौट आया। पुलिस के पास जाने पर भी बात नहीं बनी, क्योंकि महिला अपनी जिद पर अढ़ी थी। प्रेमी भी पहले से शादीशुदा है और एक बच्चे का पिता है, जिसकी पत्नी दो साल पहले उसे छोड़कर जा चुकी है।

    एक अजीबो-गरीब समझौता

    जब लाख गिड़गिड़ाने पर भी पत्नी नहीं मानी, तो एक अजीबोगरीब समझौता हुआ। जिस मां ने बच्चों का बंटवारा कर लिया। महिला ने तीन बच्चों को अपने पास रखा, जबकि दुधमुंहे समेत दो बच्चे पिता के पास रहने दिए गए। यह सभी बच्चे 12 वर्ष से कम उम्र के हैं। कस्बे में हर कोई उस महिला की चर्चा कर रहा है, जिसने प्रेम के लिए अपनी कोख से जन्मे बच्चों से ही पिता का साया और मां का आंचल छीन लिया।

