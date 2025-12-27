Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अवैध गैस रिफिलिंग से एंबुलेंस में लगी भीषण आग, पास खड़ी कार भी हुई क्षतिग्रस्त

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 09:05 AM (IST)

    झांसी के गुमनावारा में शुक्रवार को एक एंबुलेंस में अवैध रूप से घरेलू गैस से सीएनजी सिलिंडर भरते समय आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि एंबुलेंस पूरी तरह जलक ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, झांसी। मेडिकल कॉलेज के पास गुमनावारा में शुक्रवार को घरेलू गैस सिलिंडर से अवैध रिफिलिंग के दौरान एक एंबुलेंस में आग लग गई। आग की चपेट में पास खड़ी एक कार भी आ गई। नवाबाद थाना क्षेत्र के गुमनावारा स्थित एक विवाह घर के पास रहने वाले पान सिंह सेंगर की एंबुलेंस मरीज को ललितपुर छोड़कर लौट रही थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वापस आने के बाद चालक ने वाहन की धुलाई की और घरेलू गैस सिलिंडर से एंबुलेंस में सीएनजी सिलिंडर को रिफिल करने लगा। इसी दौरान आग लग गई। 

    चालक ने किया आग बुझाने का प्रयास

    चालक ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से फैल गई और पूरे वाहन को चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी ऊंची उठीं कि पास में खड़ी प्रदीप पटेल की कार भी जलकर क्षतिग्रस्त हो गई।घटना की सूचना मिलते ही दमकल वाहन पहुंचा और आग पर काबू पाया।

    मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजकिशोर राय ने बताया कि प्रथम दृष्टया आग घरेलू गैस सिलिंडर से अवैध रिफिलिंग के कारण लगी है। मामले की रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जा रही है।