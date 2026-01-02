Language
    जाखलौन रेलवे स्टेशन के पास चलती साबरमती एक्सप्रेस से गिरकर अमेठी के युवक की मौत, अहमदाबाद से लौट रहा था घर

    By Anoop Sen Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 11:42 PM (IST)

    ललितपुर जिले में जाखलौन रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस से गिरकर अमेठी के 22 वर्षीय युवक वंशराज की मौत हो गई। वह अहमदाबाद से घर लौट रहा था। संतु ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, ललितपुर। ललितपुर जिले में जाखलौन रेलवे स्टेशन के पास एक दर्दनाक रेल हादसा सामने आया है। साबरमती एक्सप्रेस से गिरकर अमेठी जनपद के युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक अहमदाबाद से अपने घर लौट रहा था।

    जनपद अमेठी के ग्राम सिकोहपुर निवासी वंशराज (22) पुत्र राजबहादुर अपने साथी राजकुमार के साथ साबरमती एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में अहमदाबाद से घर वापस आ रहा था। गुरुवार शाम जब ट्रेन जाखलौन रेलवे स्टेशन के समीप पहुँची, तब वंशराज कोच के गेट पर खड़ा था। अचानक सन्तुलन बिगड़ने के कारण वह चलती ट्रेन से नीचे गिर गया। वंशराज को गिरता देख कोच में मौजूद यात्रियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया।

    यात्रियों ने तुरन्त चेन खींचकर ट्रेन को रोकने का प्रयास किया गयाए जिसके बाद ट्रेन घटनास्थल से करीब पांच किलोमीटर दूर जाकर रुकी। साथी राजकुमार और अन्य यात्रियों ने मौके पर पहुंचकर तलाश शुरू की, तो पटरी पर वंशराज का शव क्षत- विक्षत हालत में मिला। सूचनाना मिलते ही रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

    मृतक के परिजनों को हादसे की जानकारी दी गई, जिसके बाद वह ललितपुर पहुँचे। परिजनों ने रुंधे गले से बताया कि वंशराज छह भाइयों और दो बहनों में सबसे छोटा था और उसकी पत्नी वर्तमान में गर्भवती है। इस हादसे के बाद से पूरे गाँव और परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।