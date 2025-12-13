Language
    झांसी में पति का शव लेने पहुंचीं दो पत्नियां, जमकर हुआ हंगामा; बुलानी पड़ी पुलिस

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 11:29 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के झांसी में एक अनोखा मामला सामने आया जब एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी दो पत्नियां उसके शव को लेने के लिए पहुंच गईं। दोनों पत्नियों के ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, झांसी। पति की मौत के बाद पोस्टमॉर्टम हाउस के बाहर उसका शव लेने के लिए दो पत्नियां पहुंच गई। दोनों ने काफी देर तक हंगामा किया, लेकिन पुलिस के हस्तक्षेप के बाद आपस में सुलह हो गई। पुलिस ने अपनी मौजूदगी में शव का अन्तिम संस्कार कर दिया।

    कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला नई बस्ती निवासी सचिन ने 2 दिन पहले जहर खा लिया था। उपचार के दौरान बीते रोज मेडिकल कॉलिज में सचिन की मौत हो गई। शुक्रवार को उसके शव का पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा था। शव लेने के लिए उसकी दो पत्नियां पोस्टमॉर्टम हाउस पर पहुंच गई।

    पहली पत्नी ममता का कहना था कि उसके सचिन से 3 बच्चे हैं। उसकी शादी सचिन के साथ वर्ष 1996 में हुई थी। कुछ समय बाद में वह कविता से प्यार करने लगा और उसके साथ रहने लगा। सचिन की मां ने बताया कि उसका बेटा दूसरी पत्नी को ले आया था। इसलिए उसने अपने घर मकान को अपने नाती के नाम कर दिया। उसने बेटे से दूसरी पत्नी को घर में न रखने के लिए कहा तो सचिन दूसरी पत्नी के साथ घर छोड़कर चला गया।

    बीते रोज उसे किसी ने बताया कि सचिन बीमार है। मां व उसकी पहली पत्नि बच्चों के साथ मेडिकल कॉलेज आई तो मालूम हुआ कि सचिन की मौत हो चुकी है। उधर दूसरी पत्नी कविता भी शव ले जाने पर अड़ी थी। दोनों पत्नियों ने पोस्टमॉर्टम हाउस के बाहर काफी देर तक हंगामा किया।

    सूचना मिलने पर मेडिकल चौकी की पुलिस पहुंची और काफी जद्दोजहद के बाद उनमें सुलह करा दी। इसके बाद दोनों पत्नियों व उनके परिजनों को साथ लेकर शव को बड़ागांव गेट बाहर श्मशान घाट ले जाया गया, जहां पुलिस की मौजूदगी में उसका अन्तिम संस्कार कर दिया गया।