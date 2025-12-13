झांसी में पति का शव लेने पहुंचीं दो पत्नियां, जमकर हुआ हंगामा; बुलानी पड़ी पुलिस

जागरण संवाददाता, झांसी। पति की मौत के बाद पोस्टमॉर्टम हाउस के बाहर उसका शव लेने के लिए दो पत्नियां पहुंच गई। दोनों ने काफी देर तक हंगामा किया, लेकिन पुलिस के हस्तक्षेप के बाद आपस में सुलह हो गई। पुलिस ने अपनी मौजूदगी में शव का अन्तिम संस्कार कर दिया।

कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला नई बस्ती निवासी सचिन ने 2 दिन पहले जहर खा लिया था। उपचार के दौरान बीते रोज मेडिकल कॉलिज में सचिन की मौत हो गई। शुक्रवार को उसके शव का पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा था। शव लेने के लिए उसकी दो पत्नियां पोस्टमॉर्टम हाउस पर पहुंच गई।

पहली पत्नी ममता का कहना था कि उसके सचिन से 3 बच्चे हैं। उसकी शादी सचिन के साथ वर्ष 1996 में हुई थी। कुछ समय बाद में वह कविता से प्यार करने लगा और उसके साथ रहने लगा। सचिन की मां ने बताया कि उसका बेटा दूसरी पत्नी को ले आया था। इसलिए उसने अपने घर मकान को अपने नाती के नाम कर दिया। उसने बेटे से दूसरी पत्नी को घर में न रखने के लिए कहा तो सचिन दूसरी पत्नी के साथ घर छोड़कर चला गया।