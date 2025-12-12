Language
    झांसी-कानपुर हाईवे पर ट्रक की टक्कर से घायल किसान की मौत, 40 मिनट तक पुलिस पहुंची न एंबुलेंस

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 03:22 PM (IST)

    उरई में झांसी-कानपुर हाईवे पर ट्रक की टक्कर से एक किसान की मौत हो गई। वनवे ट्रैफिक के कारण हुए इस हादसे में, किसान सड़क किनारे बात कर रहा था जब ट्रक न ...और पढ़ें

    घटना स्थल पर मौजूद पुलिस कर्मी व ग्रामीण। जागरण

    संवाद सूत्र, एट(उरई)। झांसी-कानपुर हाईवे पर एक साइड काम होने से वनवे कर दिया गया जिससे हादसे बढ़ गए हैं। शुक्रवार की दोपहर एक बजे झांसी की तरफ से ट्रक आ रहा था। हाईवे किनारे सेफ्टी ग्रिल के पास बाइक से उतरकर मोबाइल पर बात रहे किसान को उसने टक्कर मार दी। इससे किसान सेफ्टी ग्रिल पर जा गिरा और बाइक ट्रक में फंस गई। जिसे ट्रक चालक 30 मीटर से अधिक घसीटता हुआ चला गया।

    जब ट्रक चालक ने देखा कि बाइक ट्रक में फंसी है तो वह ट्रक खड़ा करके भाग गया। किसान का उछलकर सिर के बल ग्रिल पर गिरा था जिस कारण वह बुरी तरह से घायल हो गया। मौके पर पहुंचे लोगों ने पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी। दोनों ही करीब 40 मिनट देरी से पहुंचे तब तक स्वजन घायल को निजी वाहन से अस्पताल ले गए जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।


    झांसी-कानपुर हाईवे पर झांसी जाने वाली लेन पर काम चल रहा है। इस कारण वनवे किया गया और कानपुर की तरफ आने वाली लाइन से ही वाहनों को गुजारा जा रहा है। थाना क्षेत्र के ग्राम परैछा निवासी 47 वर्षीय कुंवर बहादुर सिंह पुत्र श्यामलाल राजपूत गांव जा रहा था। इसी दौरान वह शहीद सिंहरण महाविद्यालय से कुछ पहले फोन आने पर सड़क किनारे बाइक सेफ्टी ग्रिल के पास खड़ी करके बात करने लगा।


    झांसी की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी जिससे कुंवर बहादुर उछलकर सेफ्टी ग्रिल पर जा गिरा। साथ ही बाइक ट्रक में फंस गई तो चालक उसे करीब 30 मीटर तक घसीटता हुआ चला गया। लोगों के चिल्लाने पर चालक ट्रक खड़ा करके भाग गया। मौके पर पहुंचे लोगों ने तुरंत ही मामले की सूचना थाना पुलिस व एंबुलेंस को दी। करीब 40 मिनट तक घायल किसान मौके पर ही तड़पता रहा।


    इसके बाद पुलिस व एंबुलेंस पहुंची। तब तक घायल किसान के स्वजन पहुंच गए थे और उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल ले गए लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद लोगों ने विरोध जताया और जाम लगाने का प्रयास किया लेकिन पुलिस के समझाने पर मामला शांत हो गया। थाना प्रभारी पंकज पांडेय ने बताया कि शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ट्रक को थाने में खड़ा कराकर चालक की खोज की जा रही है।


    डंपर पलटने पर गिट्टी में दबकर हुई थी युवक की मौत

    गुरुवार को भी झांसी-कानपुर हाईवे पर वनवे होने होने के कारण डंपर ने कार में टक्कर मार दी थी। जिसमें डंपर जैसे ही पलटा तो उसकी गिट्टी के नीचे 45 वर्षीय रामसिंह निवासी ग्राम मचगवा थाना बलदेवगढ़ जिला टीकमगढ़ दब गया था। जब तक उसे बाहर निकाला उसकी मौक हो गई थी। कार सवार राजकुमार व ज्योति प्रकाश निवासी ककरोही लखनऊ घायल हो गए थे।