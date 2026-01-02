इन्दौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद झांसी जल संस्थान अलर्ट, घटना के बाद बरती जा रही विशेष सावधानी, लोगों में डर का माहौल

ललितपुर शहर के मुहल्ला पिसनारी निवासी अरविंद राजा बताते हैं कि मध्यप्रदेश के शहर इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना से सबक लेते हुये जनपद में भी गुणवत्तायुक्त व स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जाना चाहिये। पेयजल की नियमित मॉनिटरिंग की जाना बेहद जरूरी है। - अरविन्द



शहर के मोहल्ला नई बस्ती निवासी विभाँशु तिवारी का कहना है कि मध्यप्रदेश के शहर इन्दौर में दूषित पानी पीने से हुई घटना के बाद से जनपद में पेयजल आपूर्ति में सुधार किया जाना चाहिये। शहर में कहीं-कहीं स्वच्छ पानी की समस्या है, लिहाजा एक बार अभियान चलाकर पेयजल आपूर्ति की सख्त मॉनिटरिंग की जाना चाहिये। - विभांशु तिवारी।



शहर के तलैयापुरा निवासी मनीष साहू का कहना है कि मध्यप्रदेश की व्यवसायिक नगरी इन्दौर में पेयजल के कारण घटित हुई घटना से झकझोर कर रख दिया है। जनपद में भी पेयजल आपूर्ति पर और ज्यादा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जलसंस्थान को चाहिये कि पानी को फिल्टर करने और पेयजल आपूर्ति सिस्टम में सुधार किया जाये। - मनीष साहू।

शहर के मुहल्ला पुरानी बजरिया निवासी पप्पू राठौर का कहना है कि स्वच्छ व शुद्ध पेयजल आपूर्ति करना जल संस्थान की जिम्मेदारी है। इंदौर में घटित हुई बेहद दर्दनाक घटना के बाद से विभाग को पेयजल आपूर्ति व्यवस्था पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिये। जहाँ-जहाँ लीकेज की समस्या है उस पर विशेष अभियानचलाकर कार्य किया जाना चाहिये। - पप्पू राठौर



इंदौर में हुई घटना को लेकर जनपद में भी पेयजल आपूर्ति में अहतियात बरती जा रही है। पेयजल को फिल्टर करने के लिये ब्लीचिंग की मात्रा बढ़ाई जा रही है तो वहीं मॉनिटरिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यदि कहीं पर किसी को पेयजल से सम्बन्धित समस्या हो तो अवगत करायें ताकि तत्काल प्रभाव से समस्या का निस्तारण कराया जा सके। प्रयास है कि लोगों को स्वच्छ व शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाये। मुंशीलाल वर्मा, अधिशासी अभियंता, जल संस्थान