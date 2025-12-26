जागरण संवाददाता, झांसी। कानपुर हाइवे पर पारीछा नहर में लोहे की प्लेट से भरा एक ट्राला अनियन्त्रित होकर पलट गया। उसकी चपेट में आया पानीपुरी का एक हाथ ठेला भी नहर में जा गिरा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस घटना में कई लोगों के नहर में गिरने की आशंका है। उधर, सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए दो लोगों को बाहर निकाला। इनमें एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरे को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। ठेले के पास खड़ी एक महिला बुरी तरह घायल बताई जा रही है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।