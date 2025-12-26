Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    झांसी में तेज रफ्तार ट्रक नहर में पलटा, कई लोगों के मौत की आशंका; रेस्‍क्‍यू ऑपरेशन जारी

    By Vinay Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 08:04 PM (IST)

    झांसी में एक तेज रफ्तार ट्रक नहर में पलट गया, जिससे कई लोगों के हताहत होने की आशंका है। यह दुर्घटना झांसी शहर में हुई, जहां बचाव अभियान तेजी से चल रहा ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, झांसी। कानपुर हाइवे पर पारीछा नहर में लोहे की प्लेट से भरा एक ट्राला अनियन्त्रित होकर पलट गया। उसकी चपेट में आया पानीपुरी का एक हाथ ठेला भी नहर में जा गिरा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस घटना में कई लोगों के नहर में गिरने की आशंका है। उधर, सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए दो लोगों को बाहर निकाला। इनमें एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरे को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। ठेले के पास खड़ी एक महिला बुरी तरह घायल बताई जा रही है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें