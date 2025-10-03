Language
    रात में खाना खाकर सोए थे सभी, सुबह घर में बेहोशी की हालत में मिले; चार लोग हायर सेंटर रेफर

    By Brajesh Garg Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 10:46 AM (IST)

    झाँसी के विजयपुर थाना क्षेत्र में एक परिवार के चार सदस्य घर में बेहोश पाए गए। संदेह है कि 16 वर्षीय बेटी ने खाने में कुछ मिला दिया जिसके बाद सबकी हालत बिगड़ गई। गंभीर हालत में सभी को ग्वालियर रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और गाँव में दहशत का माहौल है।

    जागरण संवाददाता, झांसी। जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र के बैनीपुरा गांव में गुरुवार सुबह एक सनसनीखेज घटना सामने आई। गांव में रहने वाले धाकड़ परिवार के चार सदस्य अपने ही घर के अंदर बेसुध हालत में मिले। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने चारों को अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर देखते हुए उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया गया।

    जानकारी के अनुसार रामरूप धाकड़, उसकी पत्नी रामलता, बेटी (16) और बेटा सूरज बुधवार रात खाना खाने के बाद सो गए थे। लेकिन सुबह देर तक दरवाजा न खुलने पर ग्रामीणों ने शंका जताई। खिड़की से झांककर देखा तो पूरा परिवार बेसुध हालत में पड़ा मिला।

    ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची और जांच शुरू की तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि परिवार की बेटी (16) ने ही खाने में कुछ पदार्थ मिला दिया था, जिसे खाने के बाद सभी की हालत बिगड़ गई।

    फिलहाल पुलिस इस एंगल से भी गहराई से जांच कर रही है कि आखिर लड़की ने यह कदम क्यों उठाया और खाने में किस तरह का पदार्थ मिलाया गया। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि पीड़ित परिवार के सदस्यों की हालत गंभीर बनी हुई है।

    यह मामला फूड पॉइजनिंग या जहरीले पदार्थ सेवन से जुड़ा लग रहा है। सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आने के बाद ही सटीक कारण स्पष्ट हो सकेगा। गांव में इस घटना से हड़कंप मच गया है। अचानक हुई इस घटना ने सबको हैरान कर दिया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है।

    बेनीपुरा गांव के एक ही परिवार के चार लोगों को बेहोशी की हालत में लाया गया था। जिनको प्राथमिक इलाज के बाद ग्वालियर रेपर किया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि अभी पता चला है की कोई नशीला पदार्थ खाया है।

    राघवेंद्र कर्ण

    5 किसानों को प्रदाय किये गये सुपर सीडर

    श्योपुर ब्यूरो। कलेक्टर अर्पित वर्मा के नेेतृत्व में जिले में पराली प्रबंधन के लिए न केवल सतत् रूप से प्रयास किये जा रहे है, बल्कि ग्रामों में किसान सभाएं कर किसानों को पराली प्रबंधन में उपयोगी कृषि यंत्रों को अनुदान पर खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी क्रम में अब किसान सुपर सीडर खरीदने में रूचि दिखा रहे है।

    कलेक्टर अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन में आज 5 किसानों विष्णु नागर निवासी बडौदा, उद्धव गर्ग निवासी काठोदी, महेन्द्र राणा निवासी बमोरी हाला, नरेन्द्र निवासी मऊ एवं गुरनाम सिंह निवासी मेवाडा को शासन की अनुदान योजना के तहत सुपर सीडर प्रदाय किये गये।

    कलारना में जेण्डर समानता पर कार्यक्रम आयोजित

    श्योपुर ब्यूरो। कलेक्टर अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ग्राम कलारना में आंगनवाड़ी केंद्र पर जेंडर समानता एवं पीसी-पीएनडीटी एक्ट पर चर्चा के साथ जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

    इस अवसर पर श्री रिशु सुमन सहायक संचालक महिला बाल विकास विभाग ,सुषमा सोनी परियोजना अधिकारी, लल्लन प्रसाद जेंडर स्पेशलिस्ट, सरपंच राम राज आदिवासी, सचिव लक्ष्मी नारायण राठौर एवं आरएस कंसाना सुपरवाइजर स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ स्थानीय लोग उपस्थित रहे ।

    सहायक संचालक रिशु सुमन ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि स्वस्थ बेटी स्वस्थ मां ही अपने परिवार को सशक्त बना सकते हैं। बच्चों के प्रति बढ़ रहे अपराध को कम करने के लिए माता-पिता अपने बच्चों के ध्यान रखें उनसे दोस्ती का व्यवहार रखते हुए उनके साथ कोई अप्रिय घटना तो नहीं हुई ये पूछते रहे।

    यही सतर्कता गलत नियत के व्यक्ति से बच्चों को सुरक्षित रखने में मदद करती है माता-पिता को एवं समाज को लड़का लड़की के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करें एवं लिंग चयन का प्रतिषेध करें। इस अवसर पर नवजात बालिकाओं को हेल्थ बेबी केयर किट भेंट की गई तथा कैक काटकर बालिकाओं का जन्मदिवस मनाया गया।