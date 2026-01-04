पहली पत्नी को मायके भेजकर कर ली दूसरी शादी, Instagram Reel ने खोल दी पति की सारी पोल

ब्यूरो, ललितपुर। कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन आजकल का प्यार ‘डिजिटल’ भी है और यही डिजिटल प्यार ललितपुर जिले के सौरभ के लिए भारी पड़ गया। एक तरफ पत्नी को मायके भेजा और दूसरी तरफ इन्दौर जाकर ‘दूल्हा’ बन गए, पर साहब यह भूल गए कि दुनिया गोल है और इंस्टाग्राम की रील बहुत तेज है।

13 नवम्बर 2025 से कहानी की शुरुआत होती है। टीकरा गांव के रहने वाले सौरभ ने अपनी पत्नी स्वाति (जिनकी शादी मई 2023 में हुई थी) से कहा कि वह ईंटों के बिजनेस के सिलसिले में इन्दौर जा रहे हैं। विदाई का सीन भावुक रहा होगा, सौरभ ने स्वाति को उसके मायके गढोली कलां छोड़ दिया और खुद काम की तलाश में निकल गए।

स्वाति का आरोप है कि यह सब एक सोची-समझी साजिश थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए उसे प्रताड़ित कर रहे थे। सौरभ अक्सर कहता था, ‘दहेज नहीं लाई तो दूसरी शादी कर लूंगा।’ किसे पता था कि सौरभ अपनी धमकियों को इतनी जल्दी हकीकत में बदल देंगे! इन्दौर पहुंचते ही सौरभ का इरादा बदल गया।

वहां ईंटों के बिजनेस से ज्यादा ध्यान उनकी दूर की रिश्तेदार और प्रेमिका रश्मि पर था। दोनों के बीच फोन पर लंबी गुफ्तगू पहले से ही चल रही थी और वह तारीख भी आ गई, 27 नवम्बर 2025, स्थान बगाज माता मंदिर टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश), जहाँ सौरभ ने रश्मि के साथ सात फेरे लिए और बन गए (दूसरी बार) दूल्हा।

एक रील ने बिगाड़ा खेल आजकल की शादी तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक इंस्टाग्राम पर ‘जस्ट मैरिड’ वाली रील न डल जाए। सौरभ और रश्मि ने भी यही किया। रोमांटिक गानों के साथ शादी की तस्वीरें और वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिए।

उधर, मायके में बैठी स्वाति के एक रिश्तेदार की नजर उस रील पर पड़ गई। रील देखते ही उनके होश उड़ गए- ‘अरे, यह तो सौरभ है!’ रील तुरन्त स्वाति को भेजी गई और जैसे ही स्वाति ने अपने पति को किसी और के साथ मण्डप में देखा, मामला वायरल से पुलिस तक पहुंच गया।

मड़ावरा थाने में हाइवोल्टेज ड्रामा जैसे ही रील सामने आई, स्वाति अपने माता-पिता के साथ सीधे मड़ावरा थाने पहुँच गई। पति पर दूसरी शादी करने, दहेज के लिए प्रताड़ित करने और गहने छीनने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्यवाही की माँग की। थाना प्रभारी निरीक्षक ने तत्काल फोन करके सौरभ को थाने हाजिर होने के निर्देश दिए।