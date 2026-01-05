Language
    पूर्व MLA दीपनारायण से 5 घंटे की पूछताछ के बाद 15 हजार रुपये की बरामदगी, दर्ज हैं पांच दर्जन से ज्‍यादा आपराधिक केस

    By Vinay Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 09:56 PM (IST)

     लूट और रंगदारी के मामले में आरोपी पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव से अदालत के आदेश पर आठ घंटे की रिमांड अवधि के दौरान पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर लग ...और पढ़ें

    पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव।- फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मोठ (झांसी)। लूट और रंगदारी के मामले में आरोपी पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव से अदालत के आदेश पर आठ घंटे की रिमांड अवधि के दौरान पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर लगभग पौने पांच घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद पुलिस ने पूर्व विधायक की निशानदेही पर उनके पैतृक गांव बुढ़ावली से 15 हजार रुपये बरामद करने का दावा किया है।


    मोठ थाना क्षेत्र के ग्राम भुजौंद निवासी प्रेम सिंह पालीवाल ने 22 नवंबर को पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव, उनके रिश्तेदार अनिल यादव सहित अन्य लोगों पर 32 हजार रुपये की लूट और रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विशेष टीम गठित की थी। बाद में गैंग्स्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक की 20 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति कुर्क की गई थी। 18 दिसंबर से वह जेल में बंद है।

    पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के विभिन्न थानों में पांच दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें जमीन पर अवैध कब्जा, धमकी, मारपीट, रंगदारी, लूट और गैंग्स्टर एक्ट के मामले शामिल हैं। सोमवार को तय समय पर पुलिस पूर्वाह्न करीब 11 बजे पूर्व विधायक को झांसी जिला कारागार से रिमांड पर लेकर मोठ कोतवाली पहुंची। कोतवाली के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। हालात को देखते हुए पुलिस ने कोतवाली व आसपास के क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की।

    कोतवाली का मुख्य द्वार भीतर से बंद कर दिया गया, जिससे किसी को अंदर प्रवेश न मिल सके। पूर्व विधायक को पुलिस उनके पैतृक गांव बुढ़ावली ले गई, जहां तलाशी में कोई बरामदगी नहीं हो सकी। इसके बाद उन्हें वापस मोठ कोतवाली लाया गया। दोबारा बुढ़ावली ले जाने पर पुलिस ने उसके घर से 15 हजार रुपये बरामद होने की बात कही। पूछताछ के बाद पूर्व विधायक को चिकित्सीय परीक्षण के लिए मोठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। मेडिकल परीक्षण के बाद पुनः पुलिस उसे झांसी ले गई।