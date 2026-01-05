जागरण संवाददाता, मोठ (झांसी)। लूट और रंगदारी के मामले में आरोपी पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव से अदालत के आदेश पर आठ घंटे की रिमांड अवधि के दौरान पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर लगभग पौने पांच घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद पुलिस ने पूर्व विधायक की निशानदेही पर उनके पैतृक गांव बुढ़ावली से 15 हजार रुपये बरामद करने का दावा किया है।



मोठ थाना क्षेत्र के ग्राम भुजौंद निवासी प्रेम सिंह पालीवाल ने 22 नवंबर को पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव, उनके रिश्तेदार अनिल यादव सहित अन्य लोगों पर 32 हजार रुपये की लूट और रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विशेष टीम गठित की थी। बाद में गैंग्स्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक की 20 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति कुर्क की गई थी। 18 दिसंबर से वह जेल में बंद है।

पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के विभिन्न थानों में पांच दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें जमीन पर अवैध कब्जा, धमकी, मारपीट, रंगदारी, लूट और गैंग्स्टर एक्ट के मामले शामिल हैं। सोमवार को तय समय पर पुलिस पूर्वाह्न करीब 11 बजे पूर्व विधायक को झांसी जिला कारागार से रिमांड पर लेकर मोठ कोतवाली पहुंची। कोतवाली के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। हालात को देखते हुए पुलिस ने कोतवाली व आसपास के क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की।